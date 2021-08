Fußball

vor 37 Min.

Kreisliga A: Für den FV Weißenhorn misslingt der Auftakt in die neue Saison

Plus Der FV Weißenhorn verliert das Top-Spiel der Kreisliga A mit 1:3 gegen den FV Altenstadt. Wie die weiteren Partien in den Staffeln Donau/Iller liefen.

Von Oliver August

Der Start ins neue Spieljahr der Fußball-Kreisliga A war für den FV Weißenhorn sehr bitter. Am Ende verloren die Kicker zuhause mit 1:3 gegen den FV Altenstadt. Die Gäste erwischten ein Blitzstart in die Partie und führten bereits nach elf Minuten mit 2:0. In der achten Spielminute erzielte Kapitän Michael Huber nach einer Ecke per Kopf den Führungstreffer. Nur drei Zeigerumdrehungen später krönte Melih Pamuk eine blitzsaubere Kombination zum 2:0.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen