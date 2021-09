Landesliga-Derby: TSV Buch und TSV Neu-Ulm bieten wenig Spektakuläres

Plus In der Landesliga Württemberg trennten sich der TSV Buch und der TSV Neu-Ulm 0:0. Wie das Derby lief und wie sich die SSG Ulm 99 gegen Oberensingen schlug.

Wer das Derby der württembergischen Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Buch und dem TSV Neu-Ulm am Samstag nicht gesehen hat, der braucht sich nicht zu grämen. Versäumt hat er beim 0:0 nämlich wenig.