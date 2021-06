Fußball

vor 47 Min.

Marcus Sorg aus Ulm ist der Mann hinter Joachim Löw

Plus Bei der Fußball-Europameisterschaft arbeiten der Bundestrainer Joachim Löw und der Ulmer Marcus Sorg letztmals als Duo.

Von Stefan Kümmritz

Wenn am Dienstag die Fußball-Europameisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft mit dem schwierigen Spiel gegen Frankreich beginnt, ist der waschechte Ulmer Marcus Sorg ganz nah dran am Geschehen. Der inzwischen in einem Neu-Ulmer Ortsteil lebende Sorg ist als Assistent die rechte Hand von Nationaltrainer Joachim Löw, der bekanntlich nach der EM aufhört und seinen Stuhl für Hansi Flick räumt. Ob Sorg auch zu dessen Stab gehören wird, das ist derzeit noch offen. Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) hat sich dazu noch nicht geäußert, Sorg selbst im Vorfeld des Turniers auch nicht.

