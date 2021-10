Fußball

SSV Ulm 1846 Fußball: So lief die Partie beim Bahlinger SC

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball schiebt sich in der Tabelle der Regionalliga Südwest auf Rang zwei. Weil die Spatzen auch beim Bahlinger SC die zündende Idee haben.

Von Stephan Schöttl

Es war ein hartes Stück Arbeit für den SSV Ulm 1846 Fußball. Trainer Thomas Wörle war mit seinen Kickern aber freilich zufrieden nach dem 2:0-Sieg in der Regionalliga Südwest beim Bahlinger SC. Er sprach von einem „nicht unverdienten Sieg“. Spielerische Höhepunkte waren am Kaiserstuhl aber Mangelware. Den Spatzen wird’s egal sein. Sie holten die nächsten drei Punkte und schoben sich in der Tabelle damit auf Rang zwei.

