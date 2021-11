Fußball

vor 54 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball: Welche Rolle der Nachwuchs bei den Spatzen spielt

Plus Am Samstag spielt der SSV Ulm 1846 Fußball in der Regionalliga beim FSV Frankfurt. Warum die Spatzen auch in Zukunft auf den eigenen Nachwuchs bauen wollen.

Von Stephan Schöttl

Wenn der SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag (14 Uhr) in der Regionalliga Südwest beim FSV Frankfurt antritt, wird Trainer Thomas Wörle wohl auch wieder auf seine jungen Spieler bauen. Auf Kicker wie Milan Petrovic, Levin Kundruweit, möglicherweise sogar auf Lukas Sonnenwald. Sie haben eines gemeinsam: Alle drei sind aus der U19 der Spatzen in den Profikader aufgerückt. Und sie stehen beispielhaft für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit, die bei den Ulmern seit Jahren geleistet wird.

