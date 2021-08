Fußball

vor 18 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball ist seinen Fans wieder ganz nah

Plus In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm präsentiert der SSV Ulm 1846 Fußball sein Team für die neue Saison. Mit dabei ist auch ein Neuzugang mit bewegter Vergangenheit.

Von Stephan Schöttl

Zwischen Boutiquen und Schnellrestaurants, zwischen Schnäppchen und Sonderangeboten hat der SSV Ulm 1846 Fußball am Samstagnachmittag im Einkaufszentrum bewiesen, dass er noch immer das Zeug zum Kassenschlager hat. Der Regionalligist präsentierte in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm die Mannschaft für die neue Saison - samt weiterem Neuzugang.

