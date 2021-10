Fußball

21.10.2021

Täter kommen, wenn der Ball rollt: Polizei warnt vor Diebstählen aus Kabinen

In den vergangenen Wochen häufen sich auf Sportplätzen in der Region Diebstähle aus Kabinen.

Plus In den vergangenen Wochen häufen sich auf Sportplätzen in der Region Diebstähle aus Kabinen. Wie die Polizei damit umgeht.

Von Stephan Schöttl

Sie schlagen zu, wenn der Ball rollt. Irgendwann während der 90 Minuten. In den vergangenen Wochen wurden immer wieder Fußballerinnen und Fußballer in der Region Opfer von Dieben, die sich in den Umkleidekabinen aus den Taschen und Rucksäcken der Sportlerinnen und Sportler bedienten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen