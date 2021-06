Ulm verliert erneut gegen Kassel

Spatzen riskieren am Ende alles, doch es bleibt beim 1:3.Nur gegen die Hessen haben sie keinen einzigen Punkt ergattert

Der Saisonausklang in der Regionalliga Südwest verläuft für den SSV Ulm 1846 Fußball nicht ganz nach Wunsch. Hatten die Spatzen am vergangenen Dienstag im heimischen Donaustadion nur ein 2:2 gegen das abgeschlagene Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf erreicht, so mussten sie sich am Samstag beim KSV Hessen Kassel mit 1:3 geschlagen geben. Damit ist für sie vor der finalen Partie am kommenden Samstag (14 Uhr) daheim gegen den FC Homburg eine Verbesserung in der Tabelle nicht mehr möglich. Es bleibt bei Rang vier, denn der nachfolgende TSV Steinbach-Haiger liegt sechs Zähler zurück. Eine wirklich gute Platzierung, die durch einen Erfolg über die Homburger noch etwas unterstrichen werden kann.

Die Kasselaner scheinen den Ulmern, die wieder stark verändert aufliefen, nicht zu liegen. Hatte die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler schon das Hinspiel mit 1:2 abgegeben, so hieß es diesmal im Hessischen vor 100 Zuschauern, die erstmals in diesem Jahr zugelassen waren, 1:3. Damit ist der KSV der einzige von 21 Ligakonkurrenten, gegen den die Spatzen ohne einen Zähler blieben. Zwei Niederlagen gegen den momentanen Tabellenelften und jetzt ein Torverhältnis von 2:5.

In Kassel lief für die Ulmer zunächst vieles schief. Frederic Brill brachte die Gastgeber in Führung (13.), Serkan Durna erhöhte auf 2:0 (30.) und als Mahir Saglik kurz vor der Pause das 3:0 gelang (42.), war die Partie vorentschieden. Im zweiten Durchgang verstärkten die SSV-Kicker ihre Angriffsbemühungen und kamen zu einer ganzen Reihe guter Torchancen. Eine davon nutzte Felix Higl zum 1:3 (58). Es war sein 13. Saisontor, dem an diesem Tag keines mehr folgen sollte.

Holger Bachthaler setzte dann alles auf eine Karte: Er ersetzte nacheinander Tobias Rühle durch Anton Fink (60.), Nicolas Jann durch Ardian Morina (60.), Michael Heilig durch Daniele Gabriele (64.) und Lukas Kiefer für Jonas Kehl (87.). Trotz dieser geballten Offensivkraft gelang Ulm kein Tor mehr. (kümm)

SSV Ulm 1846 Fußball: Reule - Heilig (64. Gabriele), Reichert, Geyer, Kehl (87. Kiefer), Beck, Heußer, Coban, Jann (60. Morina) - Rühle (60. Fink), Higl.