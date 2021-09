Wie voll wird es im Eishockey und Basketball?

Plus Trotz Corona darf demnächst bei den Devils Ulm/Neu-Ulm und bei Ratiopharm Ulm wieder vor Zuschauern gespielt werden. Dabei sind zwei Zahlen wichtig – und es gibt eine zeitliche Unwägbarkeit

Ob im Basketball, im Eishockey oder im Handball – demnächst geht es wieder los und anders als in der vergangenen Saison dürfen die Hallensportler trotz Corona wieder vor Zuschauerinnen und Zuschauern spielen. Zwei Zahlen sind dabei maßgeblich: die 1000 und die 5000. Über die erste müssen sich die Eishockeyspieler des VfE Ulm/Neu-Ulm Gedanken machen, über die zweite die Bundesliga-Basketballer von Ratiopharm Ulm. Für sie wie für alle anderen Hallensportler gibt es allerdings zusätzlich eine zeitliche Unwägbarkeit.