Andrei Mitrofan vom SC Vöhringen für die Nationalmannschaft nominiert

Plus Der Vöhringer Torhüter Andrei Mitrofan kämpft mit Moldawien um die WM-Qualifikation – für einen Sechstliga-Spieler ist das eine organisatorische Herausforderung

Als der erste Anruf einging, da konnte Andrei Mitrofan noch nicht so richtig daran glauben. Als schriftlich die Berufung für die moldawische Nationalmannschaft kam, war die Freude bereits größer als das anfängliche Misstrauen. Werner Brugger, Abteilungsleiter der Handballer des SC Vöhringen, recherchierte schließlich ausgiebig und zerstreute die letzten Zweifel: Andrei Mitrofan, der Torhüter der ersten Mannschaft, wurde für das WM-Qualifikationsturnier vom 7. bis zum 9. Januar des kommenden Jahres im rumänischen Cluj berufen. Als Spieler in der sechsten deutschen Liga.