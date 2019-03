13.03.2019

Hier jubelt der Double-Gewinner

TSV Weißenhorn holt sich erst die Meisterschaft und dann auch noch den Pokal

Die Volleyballer des TSV Weißenhorn haben sich innerhalb von zwei Tagen das Double aus Meisterschaft und Pokal gesichert.

Zuerst wurde am Samstag in der heimischen Dreifachhalle vor 200 Zuschauern durch das 3:0 (25:14/25:18/25:19) gegen den SV Germering die Meisterschaft in der Bezirksliga und damit der Aufstieg in die Landesliga bereits am vorletzten Spieltag klar gemacht. Auch der FC Langweid war beim 3:1 (25:17/25:18/19:25/25:17) des TSV Weißenhorn anschließend ohne wirkliche Chance. Mit Konfettiregen und Hunderten von Luftballons wurde anschließend die Meisterschaft gebührend gefeiert.

Trotzdem schafften es die Weißenhorner, die Konzentration hoch zu halten und holten sich einen Tag später ebenfalls in der heimischen Dreifachhalle auch noch den Bezirkspokal. Das erste Halbfinale entschied bei diesem Turnier der VfR Jettingen durch ein 2:0 gegen DJK Hochzoll Augsburg II für sich, das zweite Halbfinale gewann der TSV Weißenhorn ebenfalls mit 2:0 Sätzen (25:20/25:14) gegen die Bezirksklassen-Mannschaft des TV Dillingen.

So trafen im Finale der Kreisliga-Vertreter Jettingen und Weißenhorn aufeinander. Sehr zur Freude der Zuschauer entwickelte sich trotz der klaren Favoritenstellung des Gastgebers aus der Fuggerstadt ein spannendes Spiel auf hohem Niveau, das letztlich der TSV Weißenhorn mit 2:0 Sätzen (25:18/27:25) für sich entschied.

Weißenhorns Trainer Klaus Wagner sagte nach dem Endspiel: „Unsere Angriffskombinationen und das gute Blockverhalten in wichtigen Phasen des Spiels haben das Finale entschieden.“

Der TSV-Vorsitzende Jürgen Bischof sowie Thomas Beuter aus der Vorstandschaft des TSV Weißenhorn überreichten bei der Siegerehrung Mannschaftsführer Jonas Wagner den Pott und beglückwünschten beide Finalisten zum Erreichen des Landespokals, der im Herbst ausgetragen wird.

Das Double für Weißenhorn sicherten die Spieler Andi Britz, Chris Nadler, Kyrill Langhans, Marco Waltenberger, Mitch Baumhauer, Jonas Wagner, Kili Langhans, Consti Rueß, Kai Pilz, Jochen Niederhofer, Jonas Edlhuber und Marcel Spleiß. (az)

