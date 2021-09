TSV Buch bietet beste Fußball-Unterhaltung

Im Felsenstadion reicht es zwar wieder nicht zu einem Sieg gegen Geislingen. Dafür liefern die beiden Mannschaften ein Achttore-Spektakel ab

Der TSV Buch sorgte mit dem 4:4 gegen den SC Geislingen für das Spektakel des Spieltags in der württembergischen Fußball-Landesliga.

TSV Buch: Eigentlich war es wie immer im Felsenstadion, wenn Buch auf den SC Geislingen trifft: Die Gastgeber gewinnen diese Spiele nicht. Aber der Unterhaltungswert stimmt oft. Etwa beim 3:3 vor zwei Jahren und erst recht am Mittwochabend beim 4:4. „Das war ein geiles Spiel“, schwärmte Pressewart Steffen Amann. Seine Bucher nutzten gleich nach dem Anspiel einen Geislinger Fehlpass zur frühen Führung. Markus Bolkart hatte aufgepasst und Niklas Riedel bedient, der schoss zum 1:0 ein (1.). Tim Pöhler drehte das Ergebnis mit seinen beiden Toren allerdings schnell (3., 17.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Buch erneut ganz schnell erfolgreich war. Nur eine Minute nach Wiederanpfiff sorgte Jan Freybott für den 2:2-Ausgleich. Die nächsten zwei Tore fielen in kurzem Abstand. Erst ging Geislingen durch Pascal Volk wieder in Führung (55.), ehe Manuel Schrapp einen Elfmeter verwandelte (57.). Zuvor war er selbst gefoult worden. Gegen die spielerisch starken Gäste hielt Buch kämpferisch dagegen und ging durch Markus Bolkart Mitte der zweiten Halbzeit noch einmal in Führung (75.). Volk stellte schließlich mit seinem zweiten Tor an diesem Abend (80.) den verdienten Punktgewinn für Geislingen sicher. Am Samstag (16 Uhr) ist der TSV Buch als Tabellenvierter beim TSV Deizisau zu Gast.

TSV Buch: Maier – Merkel, Amann, Zwar, Negele – Riedel (72. Leitner), Freybott, Zeh, Sailer (72. Jenuwein) – Schrapp, Bolkart (88. Seifert).

TSV Neu-Ulm: Die anspruchsvolle Aufgabe auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Weilimdorf erledigten die Neu-Ulmer mit einem 2:1-Sieg. In Halbzeit eins tat sich wenig, dann kam die Neu-Ulmer Mannschaft von Trainer Bülent Haki besser zurecht und hatte einige gute Konterchancen. Nach genau einer Stunde nutzte Alexandro Casullo einen Abpraller zur Führung. Nico Kurz erhöhte mit einem Treffer der Kategorie „Tor des Jahres“ auf 2:0. Als die Neu-Ulmer nach einer Gelb-roten Karte für Nole Stanic (74.) in Unterzahl waren, fingen sie sich noch einen Treffer von Erdinc Bozoglu ein (90.+3). Am Samstag (15 Uhr) kreuzt der TSVgg Plattenhardt zum nächsten Punktspiel in Neu-Ulm auf.

TSV Neu-Ulm: Yarahmadi – Merk, Schuhmacher, Rupp, Ma. Kurz – Schweizer (77. Ufschlag), Patent (90. Beer), Casullo (90. Schweinstetter), Ni. Kurz (84. Passaro), Kögel – Stanic.

SSG Ulm: Eine ebenso klare wie verdiente 0:3-Niederlage setzte es für eine ideenlose Mannschaft der SSG Ulm gegen Waldstetten. Zudem geht den Hausherren allmählich das Defensivpersonal aus. Philipp Grathwohl und Louis Schwarzat mussten verletzungsbedingt ausgetauscht werden und stehen am Samstag (17.30 Uhr) beim TSV Bad Boll aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung. Zudem handelte sich Steffen Reichl wegen eines an sich harmlosen Fouls, auch noch die Gelb-rote Karte ein. Die cleveren Gäste gingen früh und mit ihrer ersten Chance durch Ivo Braun in Führung (7.). Nach dem Platzverweis gegen Reichl nutzte Waldstetten die Überzahl gnadenlos aus. Liridon Elezaj (76.) sowie Jonas Kleinmann (81.) schossen die weiteren Tore für ihre Mannschaft.

SSG Ulm: Apel – Grathwohl (46. Straub), Walter, Schwarzat (84. Spona), Bölstler – Haußer, Reichl, Beneke, Kraus (46. Häußler) – Aggeler (78. Schmidt), da Silva Malheiro.