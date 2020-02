vor 56 Min.

Lange Sperren nach Ausschreitungen beim Fußball-Stadtpokal

Außerdem Geldstrafen für einen Spieler und einen Fan von Srbija Ulm

Von Pit Meier

Nach den Ausschreitungen beim Ulm/Neu-Ulmer Fußball-Stadtpokal vor zwei Wochen hat das Sportgericht jetzt die Urteile gefällt. Es wurden lange Sperren ausgesprochen und Geldstrafen verhängt.

Ein Spieler von Srbija Ulm wurde bis Ende Juni dieses Jahres gesperrt, zudem muss er 100 Euro bezahlen. Er hatte zunächst in der Halbfinal-Partie gegen die TSG Söflingen seinem Gegenspieler ins Gesicht gespuckt und dann einen dunkelhäutigen Söflinger beleidigt, indem er ihm eine Banane überreichte. Ein Fan von Srbija Ulm erhielt eine Geldstrfe in Höhe von 400 Euro. Er hatte eine Flasche auf das Spielfeld geworfen und damit den Söflinger Moritz Fichter schwer am Kopf verletzt.

Spieler des VfL Ulm beleidigt den Schiri

Zudem wurde ein Spieler des VfL Ulm/Neu-Ulm bis Ende April gesperrt. Er hatte im Spiel gegen Birmut Ulm den Schiedsrichter mit beiden Händen geschubst und ihn anschließend beleidigt.

