vor 33 Min.

Neue Termine

Ausgefallene Bezirkspokalspiele werden nachgeholt

Vier Partien der zweiten Runde im Fußball-Bezirkspokal Donau/Iller sind am Wochenende verlegt worden. Für diese stehen nun die neuen Termine fest.

Der FV Ay trifft an diesem Mittwoch (19 Uhr) auf den TSV Holzheim. Gespielt wird auf dem Kunstrasen in Söflingen. Die weiteren Partien: FC Blaubeuren II – SV Grimmelfingen (Do., 3. September, 18.30 Uhr in Grimmelfingen), FC Blaubeuren – SV Thalfingen (Di., 8. September, 17.45 Uhr), SV Beuren – TSV Kettershausen/Bebenhausen (Do., 10. September, 18.30 Uhr). Die dritte Runde ist für Donnerstag, 10. September, angesetzt. (vowi)

