16:25 Uhr

Neues Co-Trainer-Gespann bei Ratiopharm Ulm

Ulm präsentiert seine Co-Trainer für die BBL. Danny Jansson ist dabei

Mit dem bundesligaerfahrenen Tyron McCoy und dem langjährigen Chhftrainer der Orange Academy, Danny Jansson, hat Ratiopharm Ulm seine Wunschkonstellation auf den Positionen der Assistenztrainer gefunden. Die Verträge beider Assistenten sind zunächst auf ein Jahr befristet. „Tyron McCoy kennt die Bundesliga aus dem Effeff und Danny Jansson bildet die ideale Verbindung zu unserem Nachwuchsprogramm“, kommentierte Sportdirektor Thorsten Leibenath die Personalentscheidung.

Der 40-jährige Danny Jansson geht damit in seine sechste Saison in Ulm. Seit 2014 begleitete er als NBBL- und Academy-Trainer zahlreiche Nachwuchsspieler. Mit Christoph Philipps, Marius Stoll, Nicolas Bretzel und Mate Fazekas wird Jansson vier davon auch in der kommenden Spielzeit im BBL-Kader betreuen. Tyron McCoy ist seit 2018 Assistenztrainer in Ulm und war davor Chefcoach in Tübingen und bei den Artland Dragons. (az)

