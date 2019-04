vor 19 Min.

Reinhard Grindels Rücktritt trifft auch den SSV Ulm 1846 Fußball

Der Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel hätte am 12. April eigentlich einen Termin als Stargast des SSV Ulm gehabt. Jetzt brauchen die Spatzen einen Ersatz.

Der 12. April 2019 wird den Verantwortlichen des SSV Ulm 1846 Fußball und des SSV-Muttervereins für immer im Gedächtnis bleiben. Am Freitag kommender Woche wird das neue Umkleide- und Funktionsgebäude der Ulmer in der Gänswiese eröffnet. Um die Feier noch ein bisschen besonderer zu machen, hatten die Verantwortlichen schon im Januar den damaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel eingeladen, der prompt zusagte. Schließlich soll in dem Neubau auch das vom Verband lizenzierte Nachwuchsleistungszentrum unterkommen. Es wäre nach aktuellem Stand das 56. DFB-zertifizierte Talent-Zentrum in Deutschland. Eine große Sache für den Regionalligisten.

Reinhard Grindels Rücktritt beschert dem SSV Ulm 1846 Fußball Probleme

Darauf und auf den Besuch des Fußball-Oberen waren sie schon etwas stolz bei den Spatzen. Grindels Rücktritt als DFB-Präsident stellt sie jetzt allerdings vor Probleme. Ein Ersatz-Gast muss her und der soll ein möglichst ähnliches Kaliber haben. Beim Verein hieß es gestern, er habe noch keinen neuen Gast gefunden, die Suche laufe allerdings auf Hochtouren. Viel Zeit dafür bleibt nicht mehr. Neben der Eröffnung des Baus am Nachmittag war für den Abend des 12. April eine Sponsorenveranstaltung in Ulm geplant, für die Grindel ebenfalls zugesagt hatte. (gioe)

