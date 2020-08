vor 32 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball: Regionalliga-Spiel gegen Koblenz vorverlegt

Wegen des DFB-Pokalspiels gegen Erzgebirge Aue hat es bei den Ulmer Spatzen eine Spielverschiebung gegeben.

Von Gideon Ötinger

Für den SSV Ulm 1846 Fußball beginnt die neue Saison 2020/21 in der Fußball-Regionalliga Südwest früher als erwartet. Eigentlich hätten die Spatzen am Samstag, 12. September, am zweiten Spieltag auf die TuS RW Koblenz treffen sollen. Weil die Ulmer aber dank des Siegs im WFV-Pokal den DFB-Pokal erreicht haben, findet an diesem Wochenende die Partie gegen Erzgebirge Aue statt. Die Begegnung mit Koblenz wird stattdessen am Dienstag, 1. September, um 18 Uhr angepfiffen. Der reguläre erste Spieltag der Ulmer in der Regionalliga folgt dann am Samstag, 5. September, zuhause gegen die SV Elversberg.

SSV Ulm 1846 Fußball gegen TuS RW Koblenz vorverlegt

Für die Spatzen ist das DFB-Pokalspiel gegen Aue das Vierte innerhalb von drei Jahren. Ein genauer Termin steht für die Partie allerdings noch nicht fest, genauso wenig wie eine Antwort auf die Frage, ob und wie viele Zuschauer ins Ulmer Donaustadion kommen dürfen.

