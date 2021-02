18:00 Uhr

SSV Ulm 1846 Fußball: Transfergerücht bewahrheitet sich nicht

Plus Das Transferfenster schließt und noch haben die Ulmer Spatzen keinen Ersatz für Steffen Kienle vorgestellt. Am Dienstag spielen sie gegen Schott Mainz.

Von Gideon Ötinger

Das spektakuläre 4:4 der Ulmer Spatzen gegen den FC Homburg am Samstag war nicht nur für die Zuschauer interessant anzusehen, auch die Trainer der Mannschaften bekamen Anschauungsunterricht, in welchen Punkten sie noch nachfassen können in den kommenden Wochen und Monaten. „Für beide Trainer gibt es viele Ansatzpunkte wenn es ums Defensivverhalten geht“, sagte Holger Bachthaler nach der Partie, der Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball. Allzu viel Zeit, diese Punkte aufzuarbeiten, blieben ihm und der Mannschaft aber nicht. Schon an diesem Dienstag (19 Uhr) kommt Schott Mainz zum Duell nach Ulm.

Am Sonntag hat die Mannschaft mit der Vorbereitung auf die Partie begonnen. Nach dem Regenerationstraining stand die Videoanalyse der Partie auf dem Plan. Zu analysieren gab es wie von Holger Bachthaler angemerkt insbesondere in der Verteidigung die ein oder andere Situation. Die ersten 20 Minuten der ersten Hälfte gefielen ihm sehr gut, doch dann sei sein Team nicht mehr so präsent gewesen. „Wir müssen versuchen, nicht nur aus 100-prozentigen Chancen Tore zu machen. Und das Verteidigen im Sechzehner hat mir nicht gut gefallen“, sagte er am Montag. Umso besser gefiel ihm die Reaktion seiner Mannschaft, die dreimal einen Rückstand ausglich und sich zuvor nach einem 0:2-Rückstand zurückgekämpft hatte.

Kommt noch ein Neuzugang zum SSV Ulm 1846 Fußball?

„Wir sind auf einem guten Weg und unterm Strich kann ich mit dem Punkt gut leben.“ Insbesondere auch deshalb, weil Homburg eines der stärksten Teams der Regionalliga Südwest ist und besonders in der Offensive viel Qualität besitzt. Was für Ulm am Samstag galt, das galt aber auch für den Gastgeber: Defensiv war das Team anfällig. Und auch wenn Bachthaler mit der Punkteausbeute zufrieden war, so sei doch „gefühlt mehr drinnen gewesen“.

Nichtsdestotrotz war die Partie wieder einmal ein Beleg dafür, dass die Spatzen gegen die starken Klubs der Liga locker mithalten können. Im bisherigen Saisonverlauf waren es eher die vermeintlich kleinen Teams, an denen der SSV zu knabbern hatte, zuletzt bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Gießen. Schott Mainz fällt in dieselbe Kategorie, kommt als Vorletzter der Tabelle aber aus noch tieferen Stockwerken und ist mit bislang 50 Gegentoren die Schießbude der Liga. Wenn die bisherige Saison aber etwas gezeigt hat, dann nämlich, dass der Tabellenstand Makulatur ist, sobald ein Spiel angepfiffen wird. Mit dem FSV Frankfurt thront seit geraumer Zeit ein Team auf Platz eins, das in der vergangenen Spielzeit nur im Mittelfeld der Rangliste angesiedelt war. Freiburg II, aktuell Tabellenzweiter, spielte kürzlich nur 1:1 gegen das Schlusslicht Stadtallendorf, der Dritte Steinbach verlor wie schon Ulm gegen Hessen Kassel und der kommende SSV-Gegner Mainz hat im September Homburg mit 3:0 besiegt.

Regionalliga Südwest: Ulmer Spatzen treffen auf Schott Mainz

Die Partie am Dienstag wird in Ulm wieder auf dem Kunstrasenplatz stattfinden. Auf dem lief es für die Spatzen im Großen und Ganzen zwar bisher gut, doch während er für das Ulmer Team immer noch die Ausnahme für Pflichtspiele ist, ist das Geläuf für die Mainzer der gewohnte Untergrund – ein kleiner Vorteil.

Fraglich war am Montagnachmittag noch, ob Ulm den freiwilligen Weggang von Steffen Kienle (der für Aalen am Wochenende doppelt traf) zum Ende der Transferfrist kompensieren würde. Danach sah es stark aus, doch offiziell verlautbart wurde noch nichts. Ein Gerücht, das sich einige Tage hielt, lautete, dass Philip Türpitz vom SV Sandhausen zurückkehren würde an seine alte Jugend-Wirkungsstätte. Er unterschrieb am Montag allerdings beim Drittligisten Hansa Rostock.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen