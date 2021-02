vor 32 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball besiegt den FC Astoria Walldorf

Erstmals in diesem Jahr spielten die Spatzen am Samstag im Ulmer Donaustadion.

Mit der Partie gegen Walldorf endete am Samstag Ulms Spielpause. Es war das erste Spiel des Jahres für die Spatzen im Donaustadion.

Von Gideon Ötinger

Im September hatte der SSV Ulm 1846 Fußball seine beiden ersten Auswärtsspiele der Saison jeweils mit einem 0:0 beendet, eines davon gegen den FC Astoria Walldorf. Die Partien sollten den Auftakt einer langen Phase von Auswärtsspielen ohne Sieg für die Spatzen darstellen. Die Serie ist aber mittlerweile beendet und am Samstag traf der SSV im Rückspiel zuhause auf Walldorf. Auch dieses Mal tat sich Ulm wieder schwer mit seinem Gegner, gewann am Ende aber verdient mit 1:0 (0:0). Es war das erste Spiel des Jahres auf dem Naturrasen des Ulmer Donaustadions. Zuvor hatte der SSV seine Heimspiele auf Kunstrasen ausgetragen.

Die gute Nachricht vor der Partie lautete, dass die beiden angeschlagenen Spatzen Thomas Geyer und Burak Coban zur Verfügung standen. Zudem feierte Jannik Rochelt sein Debüt in der Startelf, der Neuzugang von Bayern München II, der gegen Elversberg vor drei Wochen erstmals eingewechselt worden war. Er spielte auf der Acht im Mittelfeld. Doch wie auch die Angriffe über die Seiten versandeten die Vorstöße durchs Zentrum in der ersten Hälfte immer wieder. Eine mittelgefährliche Doppelchance durch Daniele Gabriele und Burak Coban in der 36. Minute war der einzig nennenswerte Versuch des ersten Durchgangs, den Walldorfern gefährlich zu werden.

Regionalliga Südwest: Das Ergebnis zwischen Ulm und Walldorf

Es war wie Ulms Trainer Holger Bachthaler unter der Woche angekündigt hatte: Sein Team hatte mehr Spielanteile, aber die Gäste waren besonders defensiv unangenehm. Sie schafften es, die Kreativität der Spatzen einzuschränken und tatsächlich schafften die es trotz ihrer Überlegenheit kaum, wirkliche Akzente zu setzen. Das lag auch an individuellen Versäumnissen und Fehlern, oft fehlte der letzte Ruck, um den entscheidenden Pass zu spielen oder den entscheidenden Vorstoß in den Strafraum zu wagen.

Genau das änderte sich in der zweiten Hälfte. Da fasste sich Burak Coban ein Herz und zog kurz vor dem Walldorfer Strafraum einfach mal ab. Der Lohn war, dass der Ball unhaltbar für FCA-Torwart Nicolas Kristof im Winkel einschlug und die Spatzen verdient in Führung gingen (56.). Eine gute Chance durch Tobias Rühle folgte direkt im Anschluss (58.) und eine durch Adrian Beck in der 62. Minute. Ulms Treffer gab dem Team Sicherheit im Angriff.

SSV Ulm 1846 Fußball beendet Spielpause

Defensiv hatte es ohnehin wenig zu befürchten. Vom abstiegsbedrohten FC Walldorf kam im Angriff nichts gefährliches. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass der FCA gegen Ende der Partie den Druck deutlich erhöhte.

SSV Ulm 1846 Fußball: Reule - Stoll, Reichert, Geyer, Schmidts - Rochelt (85. Heilig), Sapina, Beck (65. Heußer), Coban (80. Jann) - Rühle (85. Fink), Gabriele (65. Higl).

