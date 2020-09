vor 18 Min.

SV Beuren: Per Sonntagsschuss zum Traumstart in der Kreisliga

Plus Der SV Beuren gewinnt sein erstes Spiel gegen Kettershausen/Bebenhausen deutlich. Das sind die Ergebnisse in den Kreisligen A und B des Bezirks Donau/Iller.

Von Oliver August und Nick Schuster

Mit einem deutlichen und verdienten 5:0-Erfolg im ersten Saisonspiel der Fußball-Kreisliga A Iller über den TSV Kettershausen/Bebenhausen hat der SV Beuren eine deutliche Duftmarke gesetzt. In der Kreisliga A sind am Wochenende vier Partien wegen Corona ausgefallen. Außerdem: Die weiteren Ergebnisse der Kreisligen.

Dabei unkten die Verantwortlichen vor der Partie schon über die fehlenden Kraftreserven ihrer Jungs. Hintergrund ist nämlich die Generalsanierung des Hauptspielfeldes, bei der die Spieler tatkräftig jeden Freitag und Samstag unter großem Schweißeinsatz mithelfen. Zunächst deutete auch einiges auf eine gewisse Müdigkeit hin. Die erste Viertelstunde gehörte eindeutig den Gästen aus dem Unterallgäu. Alexander Seidel hatte in der 14. Spielminute sogar die Führung für den TSV auf dem Fuß, scheiterte aber an SV-Keeper Julian Berger. Doch die Dominanz der Gäste fand in der 18. Minute ein jähes Ende mit dem 1:0-Führungstreffer der Hausherren durch Valentin Briegel. Von nun an spielte nur noch ein Team. Trotzdem scheiterten zunächst der Spielertrainer Johnny Schewetzky (20.) und Torjäger Hannes Maurer (28.) mit ihren Versuchen. Kapitän Stefan Riggenmann mit einem Hammer sorgte dann schließlich für den überfälligen 2:0-Pausenstand (45.).

SV Beuren gewinnt zum Kreisliga-Auftakt gegen Kettershausen

Gleich nach dem Seitenwechsel war der eingewechselte Marcel Mersch mit dem 3:0 erfolgreich und spätestens zu diesem Zeitpunkt war den meisten Anwesenden klar, wer das Spielfeld als Sieger verlassen wird. Der ebenfalls eingewechselte Tim Schultheiß besorgte mit seinem Sonntagschuss in den Torwinkel das 4:0 (64.). Jetzt musste der Anhang der Kettershausener Sorge haben, dass es nicht in einem kompletten Debakel endet. Mersch mit seinem zweiten Treffer nach schönem Solo war schließlich für den 5:0-Endstand zuständig (78.), den Maurer in der Schlussminute noch hätte ausbauen können. Entsprechend bedient zeigte sich TSV-Coach Ralph Amann, der nach der Partie zu keinem Statement bereit war. Sein Gegenüber Johnny Schewetzky war naturgemäß gesprächiger: „Ich glaube, wir haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Eigentlich wollten wir unsere technischen Stärken ausspielen, dann aber haben wir gemerkt, dass Kettershausen bei jedem langen Ball Probleme hat und haben dann unser Spiel erfolgreich umgestellt.“

Kreisliga A Donau:

SSG Ulm II – TSV Blaustein II 0:0. Gelb-rote Karte: Veith (87./Blaustein).

Gelb-rote Karte: Veith (87./Blaustein). SV Nersingen – SV Oberelchingen 2:2 (1:1). Res.: 3:4. Tore: 0:1 Högg (19.), 1:1 K. Rathgeber (30.). 1:2 D. Schneider (54./FE), 2:2 K. Rathgeber (74./FE). Rote Karten: Karrasch (67./Oberelchingen) wegen Unsportlichkeit, Sezer (67./ Nersingen ) wegen Unsporlichkeit.

Res.: 3:4. Tore: 0:1 Högg (19.), 1:1 (30.). 1:2 (54./FE), 2:2 (74./FE). Rote Karten: Karrasch (67./Oberelchingen) wegen Unsportlichkeit, Sezer (67./ ) wegen Unsporlichkeit. ESC Ulm – KKS Croatia Ulm 4:3 (1:3). Res.: 5:1. Tore: 1:0 Bachmeier (5.), 1:1 Kalinic (13.), 1:2, 1:3 Benic (18., 21./FE), 2:3, 3:3 Kajtazi (73., 75.), 4:3 Huber (90.+4).

Res.: 5:1. Tore: 1:0 Bachmeier (5.), 1:1 Kalinic (13.), 1:2, 1:3 Benic (18., 21./FE), 2:3, 3:3 Kajtazi (73., 75.), 4:3 Huber (90.+4). TSV Holzheim – TSV Erbach 2:2 (1:0). Res.: 0:4. Tore: 1:0 Lux (2.), 1:1 R. Wozniak (50.), 1:2 C. Barth (69.), 2:2 T. Weiß (90.+2).

Res.: 0:4. Tore: 1:0 Lux (2.), 1:1 (50.), 1:2 (69.), 2:2 T. Weiß (90.+2). FC Silheim – SV Lilijan Ulm 2:1 (2:1) . Tore: 0:1 Kahrimanovic (4.), 1:1 L. Kratzmaier (34.), 2:1 S. Kratzmaier (45.+1).

. Tore: 0:1 Kahrimanovic (4.), 1:1 L. Kratzmaier (34.), 2:1 Kratzmaier (45.+1). SV Grimmelfingen – TSV Pfuhl . Abgesagt.

Abgesagt. TV Wiblingen – SV Offenhausen . Abgesagt.

. Abgesagt. SV Eggingen – FC Birumut Ulm 1:2 (1:0). Res.: 3:3. Tore: 1:0 Ströhle (11.), 1:1 Karkiner (69.), 1:2 Eraslan (86.).

Kreisliga A Iller:

SV Balzheim – SpVgg Au 1:3 (1:2). Res.: 4:3. Tore: 0:1 M. Nagel (5./FE), 0:2 Voss (11.), 1:2 Steck (42.), 1:3 Allgaier (54.).

SV Beuren – TSV Kettershausen/Bebenhausen. Siehe extra Bericht oben. Res.: 1:1.

SV Jedesheim – FV Altenstadt 0:2 (0:2). Res.: 0:2. Tore: 0:1 Hartmann (10.), 0:2 Schmidberger (34.). Rote Karte: Hartmann (86./Altenstadt) wegen Unsportlichkeit. Gelb-rote Karte: Flontas (90.+3/Altenstadt).

TSV Senden – FV Weißenhorn 2:3 (1:1). Res.: 2:4. Tore: 1:0 F. Ciftci (11.), 1:1 Ritter (19.), 1:2 Gaiser (58.), 2:2 Sulan (66.), 2:3 J. Raber (77.).

FC Illerkirchberg – TSV Dietenheim 2:1 (0:1). Res.: 4:2. Tore: 0:1 Aleksiev (38.), 1:1 Lapomarda (51.), 2:1 S. Gäble (66.).

SSV Illerberg/Thal – Türkspor Neu-Ulm II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Motzke (6.), 2:0 Öfner (63.), 3:0 Motzke (90.+4/FE).

SV Oberroth – FV Senden. Abgesagt.

FV Gerlenhofen – FV Ay. Abgesagt.

Kreisliga B Donau:

SC Lehr – SV Ballendorf 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Köpf (21.), 0:2 Buhle (43.), 0:3 Wachter (90.), 1:3 Hönemann (83.), 1:4 Wachter (90.).

Tore: 0:1 Köpf (21.), 0:2 Buhle (43.), 0:3 Wachter (90.), 1:3 Hönemann (83.), 1:4 Wachter (90.). VfL Bühl – SV Hörvelsingen 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Aktas (3.), 1:1 Schunk (85.), 1:2 Eigentor (89.), 1:3 Krais (90.+4).

Tore: 0:1 Aktas (3.), 1:1 Schunk (85.), 1:2 Eigentor (89.), 1:3 Krais (90.+4). TSF Ludwigsfeld – VfL Ulm/Neu-Ulm 3:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Schmid (17., 42., 70.).

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Schmid (17., 42., 70.). FKV Neu-Ulm – SV Weidenstetten 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Civic (40.), 2:0 Alagic (58.), 3:0 Seeberger (65.), 4:0 Augustinovic (75.), 5:0 Civic (79.).

Tore: 1:0 Civic (40.), 2:0 Alagic (58.), 3:0 Seeberger (65.), 4:0 Augustinovic (75.), 5:0 Civic (79.). VfB Ulm – SV Göttingen 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Karabulut (15.), 2:0 Myles (35.), 2:1 Carneiro (47.), 3:1 Myles (70.), 4:1 Kayar (80.).

Tore: 1:0 Karabulut (15.), 2:0 Myles (35.), 2:1 Carneiro (47.), 3:1 Myles (70.), 4:1 Kayar (80.). TSV Beimerstetten – FC Straß 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Ruderer (56.), 0:2 Akyol (74.), 0:3 Saal (78.), 0:4 Akyol (90.+1). Gelb-rote Karte für Puppe (60.-TSV Beimerstetten).

Tore: 0:1 Ruderer (56.), 0:2 Akyol (74.), 0:3 Saal (78.), 0:4 Akyol (90.+1). Gelb-rote Karte für Puppe (60.-TSV Beimerstetten). PUCD Leoes Ulm / Neu-Ulm – SV Mähringen 0:7 (0:4). Tore: 0:1 Unseld (8.), 0:2 Joos (35.), 0:3 Spahiu (40.), 0:4, 0:5 Wöhrle (43., 55.), 0:6 Nanfack (61.), Joos (67.).

Kreisliga B Iller:

TSV Regglisweiler – SC Unterweiler 4:0 (0:3). Tore: 1:0 Stemmer (3.), 2:0 Niederbacher (24.), 3:0 Stemmer (45.), 4:0 Stemmer (66.).

Tore: 1:0 Stemmer (3.), 2:0 Niederbacher (24.), 3:0 Stemmer (45.), 4:0 Stemmer (66.). FV Schnürpflingen – RSV Wullenstetten 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Zimmermann (8.), 0:2 Haipl (23.), 1:2 Sayer (85.).

Tore: 0:1 Zimmermann (8.), 0:2 Haipl (23.), 1:2 Sayer (85.). SV Esperia Italia Neu-Ulm – FV Bellenberg 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Horlacher (3.), 1:1 Adochitei (13.), 1:2 Wolfarth (39.), 1:3 Rausch (70.).

Tore: 0:1 Horlacher (3.), 1:1 Adochitei (13.), 1:2 Wolfarth (39.), 1:3 Rausch (70.). TSV Buch II – Ataspor Neu-Ulm 9:1 (4:0). Tore: 1:0 Kiecke (14.), 2:0 Wiltschka (29./FE), 3:0 Jenuwein (33.), 4:0 Jenuwein (44.), 5:0 Kiecke (46.), 6:0 Salger (61.), 7:0 Wölpert (69.), 7:1 Isibor (71.), 8:1 Kiecke (75.), 9:1 Wiltschka (80./FE).

Tore: 1:0 Kiecke (14.), 2:0 Wiltschka (29./FE), 3:0 Jenuwein (33.), 4:0 Jenuwein (44.), 5:0 Kiecke (46.), 6:0 Salger (61.), 7:0 Wölpert (69.), 7:1 Isibor (71.), 8:1 Kiecke (75.), 9:1 Wiltschka (80./FE). SF Dellmensingen – SF Illerrieden 1:6. Tore: 0:1 Sälzle, 0:2 Sälze, 0:3 Coulibaly, 1:4 Coulibaly, 1:5 Brunner, 1:6 Dittrich. Dellmensinger Torschütze nicht gemeldet.

Tore: 0:1 Sälzle, 0:2 Sälze, 0:3 Coulibaly, 1:4 Coulibaly, 1:5 Brunner, 1:6 Dittrich. Dellmensinger Torschütze nicht gemeldet. SV Grafertshofen – TSV Kellmünz 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Zulauf (14./FE), 1:1 Kalbrecht (30.), 1:2 Sailer (90.+3).

Tore: 1:0 Zulauf (14./FE), 1:1 Kalbrecht (30.), 1:2 Sailer (90.+3). SF Pfaffenhofen – SG Vöhringen /Illerzell 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Löbert (55.), 0:2 Löbert (72.), 1:2 Spleiß (75.).

Kreisliga B4:

TSV Bermaringen II – SC Staig II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Bailer (24.), 0:2 Nakaten (29.), 0:3 Demirel (55.).

Tore: 0:1 Bailer (24.), 0:2 Nakaten (29.), 0:3 Demirel (55.). TSG Söflingen II – SV Thalfingen II 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Antl (36.), 1:1 Welte (38.), 1:2 Antl (40.), 1:3 Antl (50.), 2:3 Zeroni (59.), 3:3 Diso (73.).

Tore: 0:1 Antl (36.), 1:1 Welte (38.), 1:2 Antl (40.), 1:3 Antl (50.), 2:3 Zeroni (59.), 3:3 Diso (73.). TSV Obenhausen II – TSV Langenau II 8:2 (2:1). Tore: 0:1 Leibing (4.), 1:1 Stadler (14./FE), 2:1 Stadler (32.), 3:1 Maisch (48.), 4:1 Maisch (57.), 4:2 Leibing (59.), 5:2 Deutschenbaur (65.), 6:2 Egle (66.), 7:2 Maisch (70.), 8:2 Maisch (89.).

Tore: 0:1 Leibing (4.), 1:1 Stadler (14./FE), 2:1 Stadler (32.), 3:1 Maisch (48.), 4:1 Maisch (57.), 4:2 Leibing (59.), 5:2 Deutschenbaur (65.), 6:2 Egle (66.), 7:2 Maisch (70.), 8:2 Maisch (89.). SGM Ingstetten/Schießen II – FC Srbija Ulm II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Freundt (8./FE), 2:0 Gerstlauer (41.), 3:0 Gerstlauer (73./FE), 3:1 Monosori (81.), 4:1 Rittler (87.).

Tore: 1:0 Freundt (8./FE), 2:0 Gerstlauer (41.), 3:0 Gerstlauer (73./FE), 3:1 Monosori (81.), 4:1 Rittler (87.). FC Hüttisheim II – SGM Aufheim/Holzschwang II 0:9 (0:2). Tore: 0:1 Mateljak (22.), 0:2 Mäusle (45.), 0:3 Muhur (55.), 0:4 Muhur (59.), 0:5 Knauer (78.), 0:6 Dietrich (79.), 0:7 Mäusle (85.), 0:8 Yayar (89.(FE), 0:9 Knauer (90.+3).

Tore: 0:1 Mateljak (22.), 0:2 Mäusle (45.), 0:3 Muhur (55.), 0:4 Muhur (59.), 0:5 Knauer (78.), 0:6 Dietrich (79.), 0:7 Mäusle (85.), 0:8 Yayar (89.(FE), 0:9 Knauer (90.+3). TSV Blaubeuren II – SV Lonsee II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Zehrioglu (28.), 0:2 Rundio (73.).

Tore: 0:1 Zehrioglu (28.), 0:2 Rundio (73.). SC Türkgücü Ulm II – FC Burlafingen II 1:1. Torschützen nicht gemeldet.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen