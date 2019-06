00:03 Uhr

Spatzen-Nachwuchs wehrt sich heftig

Nach einer 2:0-Führung ein 2:4 gegen den VfB Stuttgart im Pokalfinale

Die Meisterschaft in der Oberliga und damit den Aufstieg in die Bundesliga haben die A-Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball bereits unter Dach und Fach gebracht. Das Double verpassten sie einigermaßen knapp. Im Finale um den württembergischen Verbandspokal verkauften sie sich vor 400 Zuschauern in Ebersbach zwar teuer, verloren aber gegen den hoch favorisierten deutschen Vizemeister VfB Stuttgart doch mit 2:4.

Vor allem in Halbzeit eins brachten die jungen Ulmer den Gegner gehörig in Verlegenheit. Hinten brannte wenig an und vorne waren sie mit ihren Kontern immer gefährlich. Rodney Elongo-Yombo schoss den Spatzen-Nachwuchs nach zwei langen Bällen über die Stuttgarter Abwehr mit 2:0 in Führung (16., 37.).

Aber nach dem Seitenwechsel drückte der Favorit erwartungsgemäß mehr aufs Tempo und prompt bekamen die Ulmer Probleme. Mit einem Doppelschlag innerhalb von nur einer Minute durch Bastian Frölich und Jovan Djermanovic leitete der VfB Stuttgart zunächst die Wende ein (48.). Erneut Djermanovic (65.) und Nick Bätzner mit einem Foulelfmeter nach einer 20-minütigen Spielunterbrechung wegen eines heftigen Gewitters (78.) drehten die Partie endgültig zugunsten der Stuttgarter.

Kleiner Trost für die jungen Ulmer, die das Spiel als klarer Außenseiter lange offen gehalten hatten: Beide Endspiel-Teilnehmer sind für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Spatzen-Nachwuchs darf also am letzten Wochenende im August auf einen attraktiven Gegner aus der Bundesliga und natürlich auf ein Heimspiel hoffen.

Der Verein selbst hat unterdessen den Vertrag mit seinem langjährigen Ausrüster Uhlsport vorzeitig und zu verbesserten Konditionen verlängert. Die Zusammenarbeit, die ohnehin noch bis zum Sommer des nächsten Jahres vereinbart war, geht nun mindestens bis zum 30. Juni 2025 weiter. In einer Pressemitteilung wird Vorstandsmitglied Thomas Oelmayer mit den Worten zitiert: „Wir sind sehr glücklich, dass unser langjähriger Ausrüster Uhlsport uns weiterhin die Treue hält. In den vergangenen Monaten haben wir den Markt gründlich sondiert und uns letztendlich für das beste Gesamtpaket entschieden.“ Der Uhlsport-Sponsoring-Manager Andreas Geser sagte: „Der SSV Ulm 1846 Fußball ist für uns ein sehr wichtiger Partner. Wir möchten den Verein auf dem eingeschlagenen Weg begleiten.“ (az)

