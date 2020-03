vor 23 Min.

Super-Leistung im Supersprint

Eine Ulmerin schafft es aufs Podest, ein Teamkollege ist ebenfalls gut unterwegs

Beim IBU-Junior-Cup am Arber haben sich die Biathleten Sabrina Braun und Philipp Lipowitz vom DAV Ulm hervorragend in Szene gesetzt. Im Supersprint schaffte es die 19-jährige Braun als Dritte sogar aufs Podest.

Gerade in dieser Disziplin, in der sicheres und schnelles Schießen gefragt ist, konnte sie von ihrer wieder gewonnenen Stärke profitieren. Schon in der Qualifikation lief Sabrina Braun auf Platz zwei und sie bestätigte diese Leistung im Finale. Nur ein Fehler stand letztlich im Protokoll, das brachte der 19-Jährigen den dritten Platz hinter Amy Baserga ( Schweiz/2) und Jule Frühwirth (1). Auch für Mareike Braun, die sich nach ihrer Krankheit im November Stück für Stück zurückgekämpft hat, stand am Ende ein gutes Ergebnis: Platz 13 mit einem Fehler mehr und eine Minute hinter ihrer Schwester.

Bei Philipp Lipowitz klappte es im Supersprint, bei dem nur eine kurze Runde zwischen den vier Schießen zu absolvieren ist, nicht so gut. Final-Qualifikation verpasst, hieß es am Ende. Doch im Sprint über zehn Kilometer bestätigte der Ulmer seine sehr guten Leistungen bei den nationalen Meisterschaften und kam als bester Deutscher auf Platz fünf. Ganz vorne lag auch hier ein Schweizer: Niklas Hartweg siegte in 25:46,0 Minuten souverän, auch dank eines fehlerfreien Schießens. Lipowitz lieferte sich mit den beiden nach ihm gestarteten Franzosen Guiliaume Desmus und Eric Perrot einen Dreikampf um Platz vier. Nach dem zweiten Schießen noch Sechster, schnappte sich der Ulmer Desmus und durfte sich über den fünften Rang freuen.

Das deutsche Frauenteam lieferte erneut eine starke Leistung ab. Lisa Spark (Bayern) setzte sich in 22:52,1 Minuten vor Rebecca Passler (Italien) durch. Zweitbeste Deutsche war dann schon Sabrina Braun, die sich einen Fehler leistete, aber mit einer hervorragenden Laufleistung den fünften Platz erkämpfte. 50,4 Sekunden hatte sie am Ende Rückstand auf die Siegerin. Mareike Braun (3 Fehler) kam auf Platz 39.

Jetzt geht es für alle drei Ulmer weiter nach Hochfilzen. Dort findet zum Abschluss der Saison die Junioren-Europameisterschaft statt. Sabrina Braun liegt aktuell auf dem vierten Platz in der Gesamtwertung, außerdem haben die Frauen noch die Chance auf den Sieg im Nationen-Cup. (az)

