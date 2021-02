16:38 Uhr

TTC Neu-Ulm wahrt die Chance auf die Play-offs

Plus Der TTC Neu-Ulm hat dank eines Sieges gegen Fulda noch weiter die Möglichkeit, die Play-offs der Bundesliga zu erreichen. Einer seiner Spieler verabschiedet sich nach der Saison.

Von Willi Baur

Der TTC Neu-Ulm oder der ASV Grünwettersbach? Beide Klubs dürfen noch auf eine Play-off-Teilnahme in der Tischtennis-Bundesliga hoffen. Die Entscheidung über den letzten noch offenen Platz im Viererfeld fällt erst am letzten Spieltag der Hauptrunde. Die besseren Karten hat aber am 21. März fraglos der Karlsruher Vorstadtverein.

Neu-Ulm wahrte am Dienstagabend seine Chance zwar mit einem hart erkämpften 3:0-Sieg über den TTC Fulda-Maberzell und schloss damit nach Punkten zum Tabellenvierten Grünwettersbach auf, doch dem ASV reicht am dritten März-Sonntag gegen Mühlhausen aufgrund des besseren Spielverhältnisses ein Heimerfolg unabhängig von dessen Höhe. Dann bliebe dem TTC auch im Falle eines Heimsieges über Bad Königshofen nur Platz fünf.

Tischtennis-Bundesliga: TTC Neu-Ulm besiegt den TTC Fulda-Maberzell

Verständlich insofern, dass am Dienstag in der Pfaffenhofener Sporthalle Blicke und Gedanken auffällig häufig via Smartphone nach Düsseldorf wanderten, mitunter freilich auch die Freude an zahlreichen hochklassigen Ballwechseln und über den eigenen Erfolg trübten. Denn Spitzenreiter Borussia stand beim 3:2 gegen Grünwettersbach kurzzeitig gar am Rande einer Niederlage. Ausgerechnet Düsseldorfs Boll-Ersatz Ricardo Walther, der nach der Saison wieder zum ASV zurückwechseln wird, hatte mit zwei verlorenen Einzeln die Fast-Überraschung ermöglicht.

„Wir schauen nur auf uns und werden bis zuletzt um unsere Chance kämpfen“, hatte indes Neu-Ulms Trainer Dimitrij Mazunov als Devise ausgegeben. Und Kampf war denn auch gegen die ohne ihren verletzten nigerianischen Spitzenspieler Quadri Aruna angetretenen Gäste nötig. Ersatzmann Benno Oehme zwang bereits im Eröffnungseinzel mit einem beherzten Auftritt Neu-Ulms Portugiesen Tiago Apolonia in den Entscheidungssatz, über fünf Sätze ging auch das Linkshänder-Duell zwischen Vladimir Sidorenko und dem Fuldaer Eigengewächs Fan Bo Meng.

„Anfangs hatte ich ihn gut im Griff, aber er hat ein gutes Ballgefühl und am Ende musste ich schon mein bestes Tischtennis spielen“, staunte Apolonia über die Gegenwehr des 21-Jährigen, der aus dem Raum Dresden stammt, im Düsseldorfer Leistungszentrum trainiert und erst seinen zweiten Liga-Einsatz bestritt. Seine Bestform brauchte auch Sidorenko gegen Nationalspieler und Trainersohn Meng, allerdings weniger überraschend: „Wir haben ja schon oft gegeneinander gespielt“, freute sich der junge Russe nach seinem dritten Sieg über den 20-Jährigen, vor allem „über meinen prima Lauf im fünften Satz“.

Emmanuel Lebesson verlässt den TTC Neu-Ulm am Saisonende

Bei Fuldas Abwehrrecken Ruwen Filus dagegen war der Widerstand schon nach dem ersten Satz gebrochen. Da nutzte ein hoch motiviert und konzentriert agierender Emmanuel Lebesson den siebten Satzball und trieb seinen Kontrahenten anschließend fast nach Belieben durch die Box. „Immer der verflixte erste Satz, das geht schon seit Wochen so“, ärgerte sich der langjährige Nationalspieler, „danach habe ich schlichtweg den Kopf verloren.“

Emmanuel Lebesson wird den TTC Neu-Ulm zum Saisonende verlassen.

Dem Franzosen in dieser Form wird man beim TTC zweifellos nachtrauern. Am Dienstag hat der Verein bestätigt, dass der frühere Europameister den Verein nach der Saison verlassen wird. Am Mittwoch reiste er mit den Kollegen Apolonia und Sidorenko aber erst mal zu den internationalen Turnieren in Katar. Mit einem guten Gefühl, vermutet Coach Mazunov: „Wie meine Jungs heute gespielt haben, ist sicher gut für ihre Psyche.“

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen