Champions League: So geht es für den TTC Neu-Ulm weiter

Plus Die Qualifikationsrunde zur Champions League hat der TTC Neu-Ulm tadellos überstanden. In der zweiten Stufe kommt es für den Tischtennis-Bundesligisten knüppeldick.

