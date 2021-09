Läuft bei ihm: Kay Stumper darf jetzt auch für Deutschland ran

Plus Das große Talent des TTC Neu-Ulm wird von Bundestrainer Jörg Roßkopf für die Team-Europameisterschaft in Rumänien nominiert. Das überrascht kaum jemanden.

Tiago Apolonia für Portugal, Vladimir Sidorenko für Russland und bis zum Sommer auch Emmanuel Lebesson für Frankreich: Wenn seine Mannschaftskollegen vom Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm in den vergangenen Jahren ausrückten, um ihre Heimatverbände bei großen Turnieren zu vertreten, blieb Kay Stumper sozusagen allein zu Haus. Bald nicht mehr.