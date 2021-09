Mission erfüllt: TTC Neu-Ulm spielt weiter international

Plus Der TTC Neu-Ulm hat die erste Runde der Champions-League-Qualifikation ungeschlagen beendet. Jetzt geht die Reise nach Russland.

Ungeschlagen beendete Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm die erste Runde der Qualifikation zur Champions League im oberösterreichischen Wels. Mit 3:0 gewann die junge Truppe von Trainer Dimitrij Mazunov auch gegen die Gastgeber.