Trainer Roland Jegg verlängert bei den Fußballern des FV Bellenberg

Plus Der Trainer hofft auf eine normale Saison

Von Pit Meier

Roland Jegg arbeitet in der zweiten Saison als Trainer beim FV Bellenberg in der Fußball-Kreisliga B Iller. Beide Spielzeiten waren von Corona geprägt. Die erste wurde wegen der Pandemie abgebrochen und nach der Quotientenregel gewertet, Bellenberg wurde Vierter. Die zweite ist schon seit Ende Oktober des vergangenen Jahres unterbrochen, der FV Bellenberg liegt aktuell erneut auf Rang vier. „Für mich war es nie eine Frage, dass ich weitermache“, sagt Jegg zu seiner Verlängerung um ein Jahr, die der FV Bellenberg jetzt bekannt gegeben hat.

Mit Corona hat diese Entscheidung unmittelbar zwar nichts zu tun. Trotzdem ist klar, was sich Jegg für sein drittes Trainerjahr in Bellenberg wünscht: eine ganz normale Saison 2021/22 mit regelmäßigen Übungseinheiten und Spielen an den Wochenenden.

Alle Spieler sagen beim FV Bellenberg zu

Persönliche Kontakte zwischen Trainer und Spielern oder zwischen Spielern untereinander gibt es derzeit kaum. Beim FV Bellenberg hat man sich per Videoschalte trotzdem über die kommende Saison unterhalten. Jeweils fünf Spieler sowie der Trainer waren zugeschaltet, technisch hat das auch von Jeggs kleiner Heimatgemeinde Dietershofen aus prima geklappt. Darüber hat sich der Trainer des FV Bellenberg gefreut. Noch mehr aber über die Zusage aller Spieler für die kommende Saison.

Wann man sich wiedersehen wird und wie die aktuelle Spielzeit beendet wird, das weiß derzeit niemand. Wenn es überhaupt irgendwo eine Chance auf einen regulären Abschluss gibt, dann in den B-Kreisligen. In der Iller-Staffel spielen gerade einmal 14 Mannschaften. Jegg verweist allerdings darauf, dass auch erst acht Spieltage über die Bühne gegangen sind, satte 18 stehen also noch auf dem Programm und vor Ostern wird man nach Einschätzung des aktuellen und auch künftigen Trainers nicht weiterspielen können. Wofür er volles Verständnis hat: „Die Gesundheit geht in der Pandemie vor.“

Es sieht also nach einem Saisonabschluss mit Auf- und Abstiegsrunde aus. Wobei eine Abstiegsrunde ein kurioser Wettbewerb wäre, in der auch als Sicherheitsliga bekannten Kreisliga B, aus der sowieso niemand absteigt.

