18:15 Uhr

Türkspor Neu-Ulm gegen die Stuttgarter Kickers fällt ins Wasser

Die Stuttgarter Kickers und Türkspor Neu-Ulm müssen warten, ehe sie im WFV-Pokal aufeinandertreffen. Der Platz in Neu-Ulm war unbespielbar.

Von Jürgen Schuster

Den Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers scheint ein Wetterfluch zu verfolgen. Zuerst war das Erstrundenspiel im WFV-Pokal der Schwaben gegen den TSV Essingen wegen starker Regenfälle ausgefallen, nun traf es die Partie gegen Türkspor Neu-Ulm, die für Dienstagabend angesetzt war. Der Platz am Muthenhölzle sei unbespielbar gewesen, schrieben die Kickers auf ihrer Facebook-Seite.

Von den Neu-Ulmern hieß es, auf den Kunstrasenplatz auszuweichen sei für die Stuttgarter keine Option gewesen – wegen der Verletzungsgefahr. Auch die Trainingsplätze am Muthenhölzle seien keine Option gewesen. So müssen sich der Landesligist Neu-Ulm und die Stuttgarter nach einem Ersatztermin umschauen. „Die beiden Vereine befinden sich mit dem Verband bereits in Abstimmung auf einen zeitnahen Ersatztermin“, schrieben die Kickers. Ein möglicher Ersatztermin, so hieß es in Neu-Ulm, sei der kommende Mittwoch. Dann spielt beispielsweise auch der TSV Buch im WFV-Pokal. Eine Bestätigung für den Ausweichtermin gibt es noch nicht. Normalerweise hätte am kommenden Mittwoch auch der Gewinner der gestrigen Partie in der dritten Pokalrunde gespielt. Stuttgart muss dann nur hoffen, dass das Wetter hält. (jürs)

