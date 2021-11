Grenzenloser Jubel: Turner des TSV Pfuhl in der Bundesliga

Plus Der Bundesliga-Rückkehrer dominiert gegen Koblenz als Mannschaft und in der Einzelwertung. Der Trainer hat einen Wunsch

Der Wettkampf gegen die KTV Koblenz war eben beendet, da brach es aus Jochen Scheuerer, dem Vorsitzenden des TSV Pfuhl und Manager der Turner, mitten im Jubel und Trubel um ihn herum heraus: „Das ist Wahnsinn. Wir sind wieder in der Bundesliga. Die ganzen Mühen haben sich gelohnt.“