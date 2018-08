vor 54 Min.

Vöhringens Handball-Trainer Gunther Kotschmar: „Auf derselben Wellenlänge"

Vöhringens Trainer Gunther Kotschmar ist noch am Feinschliff seiner Mannschaft für die kommende Saison in der Landesliga.

Die Vorbereitung der Handballer vom SC Vöhringen steckt in den letzten Zügen. Noch ist Trainer Gunther Kotschmar aber noch unschlüssig, wie seine Defensive aussehen wird

Langsam wird es ernst für die Handballer vom SC Vöhringen. Die zweite Hälfte der Vorbereitungsphase läuft und Mitte September steht bereits das erste Punktspiel in der Landesliga an. Zeit, sich mit Trainer Gunther Kotschmar über den aktuellen Stand zu unterhalten.

Herr Kotschmar, am 16. September startet der SCV mit einem Heimspiel gegen TV Reichenbach in die neue Saison. Was sind Ihre Eindrücke und was gilt es noch zu verbessern?

Gunther Kotschmar: Wir haben seit Anfang Juni gut und viel trainiert, an manchen Tagen sogar zweimal. Gerade im defensiven Bereich steht die endgültige Formation noch nicht endgültig. Aus wertvollen Eindrücken gilt es in den verbleibenden Einheiten am Feinschliff zu arbeiten.

SC Vöhringen: Liga-Auftakt in fast zwei Wochen

Es sind neue Spieler dazugekommen, wie sind sie einzuschätzen?

Kotschmar: Für mich sind ja eigentlich alle Spieler neu. Für die Spielmacherposition ist Stefan Beljic von der TG Biberach als Schlüsselspieler hinzugekommen – ein Akteur mit genau dem Führungsanspruch, den ein Mittelmann mitbringen muss. Er ist ein temperamentvoller Charakter und sprüht vor Kreativität. Er wird das Spiel bereichern und muss die Spielidee von uns als Trainerteam auf dem Spielfeld als Miteinander organisieren.

Dann gibt es ja noch die jungen Neuzugänge Jannis Grasser und das Brüderpaar Kenneth und Jean-Luc Jäger.

Kotschmar: Sie zeigen prima Ansätze und müssen geduldig sein. Eine absolute Bereicherung ist jedoch die Rückkehr von Sympathieträger André Bluhm. Mit seiner Größe und Wucht kann er für einfache Tore sorgen.

Was war für Sie ausschlaggebend für Ihren Wechsel nach Vöhringen?

Kotschmar: Nach vier Jahren bei meinem bisherigen Verein stand einfach mal eine Veränderung an. Bei diversen Spielbeobachtungen hat mir am meisten imponiert, wie dem Riesenverletzungspech der Vöhringer in der letzten Saison mit enormem Kampfgeist getrotzt wurde. Der SCV ist gut organisiert, man geht nett, wertschätzend und sympathisch miteinander um. So ein angenehmes Klima überträgt sich auch auf die Mannschaft.

Und wie läuft die Arbeit innerhalb Ihres dreiköpfigen Trainerteams?

Kotschmar: Mit Co-Trainer Christoph Klingler und Torwart-Trainer Andreas Theimer liegt unser Trio auf derselben Wellenlänge, eine ständige loyale Kommunikation und das anschließende Herausfiltern der besten Lösungen bietet eine tolle Arbeitsgrundlage und hoffentlich viele spannende Handballspiele.

Interview: Roland Furthmair

