00:03 Uhr

Voller Einsatz bis zum Ende der Saison

Mit Illertissen und Buchbach treffen zwei Gründungsmitglieder aufeinander

Mit dem FV Illertissen und dem TSV Buchbach stehen sich bereits am Freitag (19 Uhr) zwei Gründungsmitglieder der bayerischen Fußball-Regionalliga im Vöhlinstadion gegenüber. Die Bilanz in den bisher 13 Duellen ist beinahe ausgeglichen: Vier Siegen gehen auf das Konto des sogenannten Kultclubs aus dem oberbayerischen Landkreis Mühldorf, drei auf das des FV Illertissen. Zudem gab es sechs Unentschieden.

In dieser Saison haben Illertissen mit 41 und Buchbach mit 40 Punkten mit dem Abstieg voraussichtlich nichts mehr zu tun. Aber beide Trainer wollen möglichst schnell auch jede theoretische Möglichkeit einer Teilnahme an der Relegation ausschließen. Vor allem das Buchbacher Urgestein Anton Bobenstetter, der dort in seinem bereits 19. Jahr als Trainer arbeitet, wünscht sich einen erfolgreichen und versöhnlichen Abschluss. Bobenstetter beendet nämlich im Sommer seine Trainerlaufbahn, er bleibt dem Verein aber als sportlicher Leiter erhalten. Mit dem 42-jährigen Markus Raupach steht sein Nachfolger bereits fest. Der Gymnasiallehrer für Sport und Mathematik und A-Lizenz-Inhaber wird die Mannschaft gleichberechtigt mit Anton Bichlmaier führen.

Der FVI-Trainer Marco Küntzel fordert noch einmal volle Konzentration: „Ich habe der Mannschaft klar gemacht, dass es für mich nur ein Ziel gibt und das sind drei Punkte. Wir wollen uns nichts nachsagen lassen und werden die Saison mit 100 Prozent zu Ende spielen.“ Küntzel hat die Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz übernommen, jetzt liegt der FV Illertissen auf dem achten Rang und die einstellige Platzierung will er verteidigen. Der TSV Buchbach ist allerdings vor allem auswärts ein gefährlicher Gegner. Die Mannschaft aus der 3000-Seelen-Gemeinde hat auf fremden Plätzen bereits 22 Punkte geholt und damit mehr als zuhause (18).

Auf Marco Hahn muss der FV Illertissen auf jeden Fall verzichten, schlimmstenfalls ist für ihn wegen seiner Knieverletzung die Saison beendet. Auch Moritz Nebel, der mit seinem Mittelhandbruch nur leicht trainiert, wird wohl fehlen. Auch bei der Fußverletzung von Armin Rausch hat sich keine Besserung eingestellt. (hs)

