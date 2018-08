19:00 Uhr

Voller Fokus beim Schachfestival des SV Jedesheim Lokalsport

Beim „Schachfestival Württemberg 2018“ in der Schranne in Illertissen: Unter den über 50 Schachspielern herrscht höchste Konzentration, vorne mit Brille spielt Patrick Bossinger vom SV Jedesheim. Rund um das Festival hat der Gastgeber SV Jedesheim ein Rahmenprogramm organisiert.

Der SV Jedesheim richtet das erste „Schachfestival Württemberg 2018“ aus. Internationale Großmeister treffen aufeinander. Was in den neun Tagen sonst noch los ist

Von Regina Langhans

Neun Tage lang ist derzeit die Schranne in Illertissen Schauplatz für Schachfreunde aller Spielstärken, bei internationalen Großmeistern angefangen: Der Schachverband Württemberg und die Schachabteilung des SV Jedesheim veranstalten erstmals im Rahmen eines Festivals ein internationales Meisterturnier, ein Kandidaten- sowie ein offenes Turnier für Jedermann. Die Öffentlichkeit ist zum Zuschauen willkommen, wer es aber nicht in die Schranne schafft, muss nichts verpassen. Die Spiele der Großmeister und Kandidaten können auch im Internet live mitverfolgt werden. Dabei ringen über 50 Anhänger – mehr als letztes Mal, erzählt Oberschwabens Bezirksleiter Thomas Hartmann – darum, ihre Gegner beim königlichen Spiel schachmatt zu setzen.

Bereits vor der Eröffnung der Turniere am Samstag ist in der Schranne eine eigenartige Stimmung zu spüren: Nicht etwa quirlige Vorfreude verbunden mit eifrigen Aufwärmübungen – wie bei Sportveranstaltungen üblich – sondern gedämpfte Stimmen und in sich gekehrte, auf und ab laufende Personen. Andere Schachfreunde haben sich im Vorraum zum abgetrennten Hauptturnierbereich bereits spaßeshalber an die Bretter gesetzt. Dann aber wird es ernst: Bernhard Jehle, Abteilungsleiter des ausrichtenden Sportvereins Jedesheim, der zum Bezirk Oberschwaben und damit zum württembergischen Verband gehört, eröffnet das Festival. Die Turniergegner werden ausgelost und Jehle wünscht ihnen „spannende Partien und schöne Begegnungen“.

Schachfestival Württemberg 2018 in Jedesheim

Beim Turnier gibt es besondere Regeln, erklärt Hauptschiedsrichter Thomas Wiedmann. Zum Beispiel gehören die Toilette und der überdachte Vorplatz der Schranne als Raucherecke noch zum Turnierareal. Handys und Gespräche seien nicht gestattet, sich mit Kaffee oder Süßigkeiten einzudecken oder die Füße zu vertreten schon. Und: „Publikum ist erwünscht, solange es gebührenden Abstand zu den Spielern hält“, so Wiedmann. Bernhard Jehle richtet mit dem württembergischen Verband zum fünften Mal Turniere in Illertissen aus – zuletzt vor sechs Jahren im Vöhlinschloss. Heuer soll es im Format eines Festivals mit Programm zugehen. Dazu gehört beispielsweise ein Besuch der Illertisser Museen und eine „Hockete“ am Schrannenplatz mit den Merk Brothers zum Motto „Chess meets Folk“. Außerdem steht eine Führung durch das Kloster Roggenburg mit Besuch der Roggenschänke an.

Schließlich sollen sich die Großmeister Alexander Baburin (Irland), Dejan Pikula (Serbien), Petr Haba (Tschechien), der internationale Meister Bjorn Moller Ochsner (Dänemark) und angereiste Gäste in Illertissen gut aufgehoben fühlen. Komplettiert wird das Meisterturnier von Württembergischen Spitzenspielern wie Jaroslaw Krassowizkij vom SV Jedesheim und Bernhard Sinz der TG Biberach.

Live-Übertragung des Schachfestivals in Jedesheim über das Internet

Fünf Spieltische sind nur für sie reserviert. Weitere sind dem Kandidatenturnier vorbehalten, dessen Besten sich für das Meisterturnier im nächsten Jahr qualifizieren können. Mit dabei auch der 19-jährige Patrick Bossinger aus Illertissen. Er ist Jungendleiter beim SV Jedesheim. Abteilungsleiter Jehle setzt auf ihn. Er holte ihn in das Kandidatenturnier. Bossinger hat als Siebenjähriger in der Kindervolkshochschule Talenta das königliche Spiel kennengelernt und sich dafür begeistern können. Er sagt: „Ich habe auch beim FVI gespielt, doch irgendwann überschnitten sich die Hobbys und ich habe mich für Schach entschieden.“ Ihn fasziniert daran, „dass es das Anspruchsvollste aller Brettspiele ist“. Es biete so viele Varianten, dass noch längst nicht alle Züge ausgekundschaftet seien.

Dabei favorisiert Bossinger Turniere mit Menschen anstelle von Computern: „Mit dem Gegenüber kann ich Züge besprechen und erfahre, warum so gezogen wurde.“ Den Computer nutzt er trotzdem zur Vorbereitung. Nicht nur für ihn wird es noch spannend.

Über das Internetportal „Chess 24“ sowie auf der Homepage www.schach-jedesheim.de werden die Spiele der Meisterschaft gezeigt.

Themen Folgen