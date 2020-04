Wer schaltet für Fußball-Geisterspiele den Fernseher ein?

Plus Wir haben Experten gefragt, ob sie sich auf Fußball ohne Zuschauer freuen. Einer von ihnen würde sich sogar Spiele der weißrussischen Liga anschauen

Möglichst schon vom 9. Mai an wollen die Profis in den Bundesligen wieder spielen. Zwar ohne Zuschauer, aber immerhin. Sind Geisterspiele wirklich besser als gar kein Fußball? Wir haben Experten gefragt, ob sie sich das im Fernsehen anschauen werden und ob sie sich Geisterspiele auch in unteren Ligen vorstellen können.

Johnny Schewetzky (Spielertrainer SV Beuren): „Im Moment ist so wenig los im Sport, dass ich auch Geisterspiele anschauen würde. Wenn ich einen weißrussischen Sender empfangen könnte, dann würde ich mir auch weißrussischen Fußball anschauen. Das Finale der Champions-League 2013 zwischen Borussia Dortmund und Bayern München war zwar eine geile Sache, aber noch zwölf Mal muss ich mir das nicht unbedingt reinziehen. Geisterspiele im Amateurbereich kann ich mir nicht vorstellen. Da gibt es dann 20 Leute, die behaupten, dass sie irgendetwas mit der Mannschaft zu tun haben. Zehn von denen sitzen aber doch nur rum und trinken ihr Bierchen. Ich sage mal: Das ist jetzt einfach eine Scheißzeit, die müssen wir zusammen aussitzen.“

Marco Konrad (Trainer FV Illertissen, früherer Bundesligaspieler des SSV Ulm 1846): „Ich stand ja vor mehr als 20 Jahren auf dem Platz, als Ulm mit dem 0:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat. Damals herrschte ein unglaublicher Spirit im Stadion und in der Mannschaft, also auch eine Art von Geist. Mit Geisterspielen ist natürlich das genaue Gegenteil gemeint, ich würde sie mir trotzdem anschauen. Wenn einfach der Ball wieder rollt, dann ist das gut für Kopf und Seele. Aber ich war auch schon als Spieler eher ein Typ, der äußere Einflüsse gut ausblenden konnte. Ob das Stadion nun voll oder fast leer war, was für eine Stimmung geherrscht hat – das war mir nicht so wichtig. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Typen, andere Spieler sind viel emotionaler. In der Regionalliga werden Geisterspiele normalerweise sowieso kein Thema sein. Man hätte trotzdem Kosten, aber es würden kaum Einnahmen reinkommen. Aufwand und Ertrag passen dann nicht zusammen.“

Thomas Schwer (Spielertrainer SV Pfaffenhofen): „In einem leeren Stadion herrscht keine Stimmung und wo es keine Stimmung gibt, da kann sich keine ins Wohnzimmer übertragen. Ich würde vielleicht mal ein Geisterspiel anschauen, aber dauerhaft wäre das nichts für mich. Es fehlt einfach das, was den Fußball ausmacht. Ich finde die ganze Idee aber sowieso fragwürdig. Fußballprofis würden dann engmaschig getestet, aber dass in den Kliniken und in Pflegeeinrichtungen ausschließlich gesunde Menschen arbeiten, das kann wegen fehlender Kapazitäten nicht gewährleistet werden. Geisterspiele auf Bezirksebene? Als absolute Ausnahme vielleicht, um die Spieler bei Laune und bei der Stange zu halten.“

Christoph Schregle (Trainer SV Tiefenbach): „Ich würde mir Geisterspiele anschauen – aus Mangel an Alternativen. Aber mit Zuschauern im Stadion macht Fußball natürlich viel mehr Spaß. Völlig unrealistisch fand ich den Vorschlag des Bundesarbeitsministeriums, dass Spieler Masken tragen sollen. Wer selbst gekickt hat, der weiß, dass das unmöglich ist. Bevor wir so etwas machen, lassen wir es lieber ganz. Ich war gerade mit einer Maske beim Einkaufen in einem Gartenmarkt und hatte dabei schon so meine Probleme.“