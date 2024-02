Aalen/Ulm

10.02.2024

Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt gegen Waldhof Mannheim

Plus Die Ulmer beschenken beim Sieg gegen Mannheim den Gegner und sie profitieren auch ihrerseirs von einem Präsent. Bald darf ein neues Saisonziel formuliert werden.

Von Pit Meier

Sie wollen diese 45 Punkte, um ganz sicher drin zu bleiben in der 3. Liga. Einer fehlt noch nach dem 3:1-Sieg des SSV Ulm 1846 Fußball über Waldhof Mannheim vor fast 6000 Zuschauern und Zuschauerinnen in der Aalener Centus-Arena, dann darf in der Friedrichsau endlich mit gutem Gewissen ein neues Saisonziel formuliert werden. Tief in der zweiten Saisonhälfte kann das für einen Tabellendritten eigentlich nur lauten: Aufstieg, mindestens aber Teilnahme an der Relegation.

Im Hinspiel zwischen Mannheim und Ulm Mitte September des vergangenen Jahres flogen noch Gegenstände auf das Feld, die Partie stand deswegen kurz vor dem Abbruch. Auch das zweite baden-württembergische Derby dieser Saison war als Risikospiel eingestuft, tatsächlich krachte und qualmte es vor dem Anpfiff im Mannheimer Block. Los ging es deswegen mit ein paar Minuten Verspätung, aber in der Folge blieb es ruhig. Stattdessen gab es viel fußballerische Aufregung und dafür sorgte zunächst Leo Scienza.

