American Football

vor 17 Min.

Die Neu-Ulm Spartans fiebern dem großen Finale entgegen

Die Footballer der Neu-Ulm Spartans sind in dieser Saison noch ungeschlagen. Das soll auch nach dem Meisterschaftsfinale in der Bayernliga gegen die Franken Knights so bleiben.

Lokal Am Samstag treffen die American Footballer der Neu-Ulm Spartans auf die Franken Knights aus Rothenburg. Die Hausherren wollen im Bayernliga-Finale die bislang perfekte Saison mit dem Aufstieg krönen – doch dazu muss alles passen.

Von Stephan Schöttl

Zwei Wochen Zeit hatten die Neu-Ulm Spartans, um sich auf den Saison-Höhepunkt vorzubereiten. Allmählich steigen Vorfreude, aber auch Anspannung. Alles fiebert dem Finale um die Bayernliga-Meisterschaft entgegen. Die American Footballer wollen am Samstag (ab 16 Uhr) daheim gegen die Franken Knights aus Rothenburg den krönenden Abschluss einer bislang perfekten Saison schaffen. Headcoach Daniel Koch sagt: „Wir haben in der Vorbereitung von uns aus sportlich alles getan, um den zehnten Sieg in Folge und damit den Aufstieg in die Regio Süd zu packen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen