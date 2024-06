American Football

Die Neu-Ulm Spartans geben erst in der zweiten Hälfte richtig Gas

Plus Die American Footballer des TSV Neu-Ulm gewinnen ihr Regionalligaspiel bei den Rangers in München mit 55:17. Zur Halbzeit sieht es noch ganz anders aus.

Als neutraler Zuschauer hätte man meinen können, die Neu-Ulm Spartans seien zum Meisterschaftsspiel in der Regionalliga Süd gegen die München Rangers mit zwei verschiedenen Teams angetreten. Daniel Koch, Cheftrainer der American Footballer im TSV Neu-Ulm, sagte jedenfalls: „„So etwas habe ich noch nicht erlebt. Vor der Pause hatte sich meine Mannschaft gerade so ein mühevolles 14:17 erkämpft, in der zweiten Halbzeit haben wir ein grandioses 41:0 hingelegt.“ Am Schluss stand es 55:17 (7:10, 7:7, 13:0, 28:0).

Während die Spartans-Offensive souverän beide Angriffsserien in der ersten Hälfte per Touchdown nach Läufen von Mike Höchsmann und Quarterback Hunter Sturgeon sowie zwei Extrapunkten durch Max Walser abschloss, war die Defensive vor der Pause unkonzentriert und leistete sich zu viele Fehler. Die nutzten die Rangers konsequent aus und lagen daher mit 17:14 in Führung. Nach der Halbzeit übernahmen die Neu-Ulmer erstmals die Führung durch einen Lauf-Touchdown von Dirk Mainka, bevor dann auch die Abwehr aufdrehte. Allen voran Jona Flaig, der erst einen Pass der Gastgeber abfing und so einen Touchdown von Jonathan Kuntz vorbereitete, dann direkt in der nächsten Serie erneut einen Pass erahnte und den Ball im vierten Versuch in der gegnerischen Endzone zu Boden schlug. „Das hat mich besonders gefreut“, sagte der auch als Defensiv-Koordinator fungierende Daniel Koch. Im nächsten Angriff zeigte Spielmacher Sturgeon seine läuferischen Fähigkeiten und erzielte einen weiteren Touchdown, den Zusatzpunkt steuerte sicher wie gewohnt Max Walser bei. So war die Partie gedreht, der TSV führte 34:17.

