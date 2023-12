American Football

vor 17 Min.

Ehrgeizige Pläne: Das große Ziel der Neu-Ulm Spartans ist die 2. Bundesliga

Plus Die American Footballer des TSV Neu-Ulm stellen im Winter die Weichen für die nächste Saison. Einen neuen Offensiv-Koordinator brauchen sie auf jeden Fall.

Von Stephan Schöttl

Schnee und Eis sind keine Probleme für die harten Jungs in der US-Profliga NFL. Wenn für die American Footballer die heiße Phase auf dem Weg Richtung Super Bowl beginnt, gehen rund um den Jahreswechsel traditionell die Temperaturen in den Keller. Von dieser heißen Phase sind die Footballer hierzulande momentan weit entfernt. Trotzdem werden im Winter bereits die Weichen gestellt. Auch bei den Spartans des TSV Neu-Ulm. „Je härter der Winter ist, desto fitter und erfolgreicher ist man in der nächsten Saison unterwegs“, sagt Chefcoach und Sportdirektor Daniel Koch.

Im Trainingsbetrieb sind die Neu-Ulmer bereits wieder. „Aber jetzt geht’s erst einmal um Athletik und die Grundlagen. Auch darum, neue Spieler einzubinden“ erklärt Koch. Die sogenannte Off-Season ist im Football sehr lange. Eigentlich wird nur vier Monate des Jahres um Punkte gekämpft, die anderen acht Monate bereitet man sich darauf vor. Bei den Spartans geht es hinter den Kulissen auch um die Kaderplanung. Schließlich will man bestens gerüstet sein, wenn im Frühjahr das Titelrennen in der Regionalliga, der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands, wieder beginnt. Denn Koch und Co. haben große Ambitionen: Ziel ist die zweite Bundesliga. „Damit das langfristig funktioniert, müssen wir schon noch was tun. Wir müssen uns in vielen Bereich anders aufstellen. Und wir sind eine Abteilung, müssen uns immer mit dem Hauptverein abstimmen. Denn der trägt letztlich das finanzielle Risiko“, sagt Koch.

