Die AH des TSV Babenhausen ist schwäbische Meister

Babenhausen gewinnt das Finale gegen Alba Augsburg mit 3:1. Damit endet der Wettbewerb allerdings für die AH aus dem Fuggermarkt.

Die Fußball-AH des TSV Babenhausen ist schwäbischer Meister in der Altersklasse der Herren Ü32. Durch Titelgewinn in der Kreisliga West im vergangenen Jahr hatte sich die Mannschaft um Spielertrainer Thomas Graf für das schwäbische Finale qualifiziert. Dort ging es gegen den Meister der Kreisliga Augsburg, den FC Alba Augsburg.

In einem gutklassigen AH-Spiel im Babenhauser Stadion siegte die Heimelf mit 3:1. Sebastian Ganser traf nach schöner Vorarbeit von Ralf Merk in der 9. Minute zum 1:0. Nachdem die Babenhauser Offensivreihe um Stürmer Tobias Linder in der Folge zahlreiche Torchancen ungenutzt gelassen hatte, war es Thomas Gleich, der mit einem Weitschuss über den Innenpfosten ins Tor in der 34. Minute für die verdiente 2:0-Halbzeitführung sorgte. Nach der Pause machten die Gäste mehr Druck, aber Babenhausen erzielte das Tor. Thomas Graf setzte Tobias Bertele gut in Szene, und der blieb nervenstark (49.). Mit der beruhigenden 3:0-Führung im Rücken verteidigte die Heimelf geschickt und musste lediglich den 3:1-Anschlusstreffer in der 73. Minute hinnehmen.

Nach dem Spiel überreichte Bezirks-Seniorenspielleiter Georg Bucher die Urkunde des bayerischen Verbands. Durch den Sieg wäre der TSV Babenhausen eigentlich für die bayerische Meisterschaft qualifiziert, er kann aber aus Termingründen dieses Jahr keine Mannschaft stellen.