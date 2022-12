Basketball

Alba Berlin wird für die Ulmer Basketballer zum Albtraum

Plus Vor über 5800 Fans spielt sich der deutsche Basketball-Meister in einen Rausch und gewinnt gegen Ratiopharm Ulm klar mit 110:83. Was den Unterschied ausmacht.

Von Stephan Schöttl

Marc Herrmann war an diesem Abend unermüdlich. Selbst als die Basketballer von Ratiopharm Ulm in ihrem Heimspiel gegen den amtierenden Meister Alba Berlin schon aussichtslos zurücklagen, animierte er die über 5800 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Arena noch, das eigene Team lautstark zu unterstützen. Auf geht’s Ulmer, auf geht’s! 78:108 stand es zu diesem Zeitpunkt schon, das Spiel hatte bereits Allstar-Charakter. Am Ende hieß es aus Sicht der Gastgeber 83:110.

