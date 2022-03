Erfolg im Eurocup: Dieser Ulmer Sieg war knapper als es aussieht

Plus Ratiopharm Ulm bleibt im Eurocup nach einem 85:72-Sieg in Bourg-en-Bresse auf Play-off-Kurs. Der Gegner aus Frankreich wehrt sich aber bis zur letzten Minute.

Jaka Lakovic war am späten Dienstagabend überglücklich. „Ich möchte meinen Jungs zu einem guten Spiel gratulieren“, sagte der Trainer der Basketballer von Ratiopharm Ulm strahlend. Seine Mannschaft hatte im Eurocup einen weiteren Sieg eingefahren, setzte sich beim französischen Erstligisten JL Bourg-en-Bresse mit 85:72 durch und wahrte damit die Chancen in die Play-offs dieses internationalen Wettbewerbs einzuziehen.