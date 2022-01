Basketball

Eurocup: Nach einer langen Nacht ist Ratiopharm Ulm trotzdem hellwach

Plus Ratiopharm Ulm gewinnt im Eurocup in Podgorica mit 89:68. Die Anreise in die Hauptstadt Montenegros war wesentlich komplizierter als das Spiel.

Von Pit Meier

Nein, der souveräne und nie gefährdete 89:68-Sieg von Ratiopharm Ulm in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica war keine Selbstverständlichkeit, auch wenn der Gegner zum Rückrunden-Auftakt im Basketball-Eurocup auf ein paar wichtige Spieler verzichten musste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

