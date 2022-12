Heimsieg gegen Crailsheim: Ulms Nico Bretzel überragt sie alle

Plus Das Ulmer Eigengewächs ist ein Schlüsselspieler beim 91:80-Heimsieg gegen Crailsheim. Dem 23-Jährigen gelingt mit 21 Punkten neuer Bestwert in seiner Karriere.

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht machte sich Nicolas Bretzel auf in den Ulmer Fanblock. Dass er dabei angeschlagen wirkte und humpelte, dürfte in diesem Moment nur seinem Trainer Anton Gavel mit Blick auf die kommenden Aufgaben ein paar Sorgen bereitet haben. Der 23-Jährige selbst schien schmerzbefreit – und fast ein wenig verlegen. Denn allzu oft kommt es nicht vor, dass das Ulmer Eigengewächs zum gefeierten Schlüsselspieler wird.