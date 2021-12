Basketball

vor 33 Min.

Reisestrapazen und Geisterspiele: Das sagt Ulms Trainer Jaka Lakovic

Plus Am Mittwoch noch auf den Kanaren, am Sonntag zuhause gegen Hamburg. Die Basketballer von Ratiopharm Ulm haben ein anstrengendes Programm zu absolvieren.

Von Stephan Schöttl

Jaka Lakovic sah müde aus, als er sich am Freitagmorgen für das wöchentliche Mediengespräch vor die Webcam setzte. Gezeichnet von den Reisestrapazen der vergangenen Tage. Der Trainer hat mit seinen Basketballern von Ratiopharm Ulm in dieser Woche mehr Zeit im Bus und im Flugzeug verbracht als in der Trainingshalle. Erst das Auswärtsspiel in Gießen, dann die Eurocup-Partie auf den Kanaren am Mittwochabend. Ein ungemütlicher Rückflug tat ein Übriges.

