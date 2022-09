Verletzungspech: Ulmer Basketballer holen sich Unterstützung aus den USA

Der US-Amerikaner Devin Robinson ergänzt das Team von Ratiopharm Ulm. Der Center soll die Lücke schließen, die durch viele Verletzungen im Kader entstanden ist.

Eineinhalb Wochen bleiben Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm noch, um bis zum Saisonstart in Form zu kommen. Doch ganz so einfach ist das heuer nicht. Neuer Trainer, personeller Umbruch im Kader – und zu allem Überfluss auch noch etliche verletzte Spieler. Sagaba Konate, Nicolas Bretzel und Tommy Klepeisz haben Knieprobleme, Robin Christen macht eine Rippenverletzung zu schaffen. Und Philipp Herkenhoff ist das Comeback nach langer Verletzung erst fürs neue Jahr geplant. Jetzt haben die Ulmer aus genau diesem Grund noch einmal nachgelegt und den US-Amerikaner Devin Robinson verpflichtet, einen über zwei Meter großen Center.

„Von den vier Profis auf den Positionen vier und fünf war mit Josh Hawley in den vergangenen beiden Wochen nur ein einziger Spieler einsatzfähig. Auch wenn die Jungen mit David Fuchs und Antonio Dorn zuletzt vielversprechende Leistungen gezeigt haben, ist aufgrund der vielen Spiele im Oktober eine Absicherung notwendig“, erklärt Sportdirektor Thorsten Leibenath. Der 27-jährige Robinson wurde daher mit einem befristeten Vertrag ausgestattet.

Zuletzt war Robinson in Puerto Rico und Taiwan unter Vertrag

Er war zuletzt in Puerto Rico und Taiwan unter Vertrag. Davor lief der College-Absolvent der University of Florida kurzzeitig in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Washington Wizards und in der G-League für das Wizards-Farmteam auf. Vier Sommer lang war er darüber hinaus bei der NBA-Summerleague im Einsatz. Auch dort glänzte er mit Punkten und Rebounds. Im Jahr 2018 zählte Robinson zu den besten Scorern in Las Vegas.

Der athletische US-Amerikaner kann vielseitig eingesetzt werden. Bereits am Mittwoch wurde er gemeinsam mit Freundin Emily am Orange-Campus in Neu-Ulm erwartet. Sportdirektor Leibenath sagt: „Devin ist sprunggewaltig, hat herausragende Rebound-Qualitäten und ein variables Offensivspiel. Erneut entscheidet sich ein talentierter Spieler dazu, Ratiopharm Ulm als Ausgangspunkt für eine europäische Karriere zu nutzen.“