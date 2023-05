Berlin

21.05.2023

Der Assistent führt Ratiopharm Ulm zum Auswärtssieg gegen Alba Berlin

Plus Anton Gavel fliegt aus der Halle, sein Assistent führt Ulm zum zweiten Auswärtssieg gegen Alba Berlin. Warum der noch höher einzuschätzen ist als der erste.

Die Szene des Abends, das war kein Dunking und auch kein Dreier, sondern eine Umarmung. Als Tyron McCoy nach dem Spiel in die Katakomben der Mercedes-Benz-Arena ging, da lief ihm Anton Gavel entgegen und fiel ihm um den Hals. Der Cheftrainer von Ratiopharm Ulm hatte in der dritten Viertelfinal-Partie um die deutsche Basketball-Meisterschaft schon nach etwas mehr als sechs Minuten zwei technische Fouls unmittelbar nacheinander kassiert und war aus dem Innenraum der Halle verwiesen worden. Sein Assistent übernahm, mit McCoy an der Linie gewann Ulm mit 93:81 auch das zweite Auswärtsspiel der Serie gegen Alba Berlin und hat damit am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr) in der Ratiopharm-Arena Matchball.

Dieser zweite Auswärtssieg gegen den deutschen Meister der vergangenen drei Jahre, er ist noch höher einzuschätzen als der erste ein paar Tage zuvor. Diesmal haben schließlich die Albatrosse ihren Gegner ganz gewiss nicht mehr unterschätzt. Außerdem waren vor fast 11.000 Zuschauern und Zuschauerinnen gute Nerven gefragt. Der amerikanische Routinier Brandon Paul beklagte sich hinterher bei Twitter heftig darüber, dass er von Schiedsrichter Gentian Cici respektlos behandelt worden sei. Im Zentrum der Aufregung und der Emotionalität stand aber natürlich der Verweis von Gavel aus der Halle. Hinterher sagte der Ulmer Kapitän Thomas Klepeisz: „Wir sind danach noch enger zusammengerückt, wir haben noch eine Schippe drauflegen können.“ Der beste Berliner Werfer Jaleen Smith kam bei seinem Versuch einer psychologischen Deutung zu einem ähnlichen Ergebnis. Man könnte aber auch ganz einfach feststellen: Ratiopharm Ulm war schlicht besser als die Berliner Mannschaft, die in der kompletten Hauptrunde nur ein einziges Heimspiel verloren hat.

