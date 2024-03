Die kleinsten Cheerleader sind beim TSV Pfuhl die Größten

Die vier- bis siebenjährigen Mädchen holen Gold für den TSV Pfuhl bei der deutschen Pokalmeisterschaft im Cheerleading.

Die Cheerleader des TSV Pfuhl hatten sich mit vier Mannschaften für die deutsche Pokalmeisterschaft (DPM) in Bonn qualifiziert – sie kamen mit einmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze zurück.

Die Kleinsten waren am Ende die Größten. Die vier- bis siebenjährigen Mädchen des Teams Impact Tinies zeigten schon am ersten Wettkampftag ihr Können und sicherten sich den Titel des deutschen Pokalmeisters. Einen Tag später überzeugten die etwas älteren Mannschaften Impact Shine, Impact Youth und Impact Elite mit ihren Darbietungen. Impact Shine belegte Platz elf, Impact Youth wurde mit dem Vizetitel bei der DPM belohnt. Am Ende holten die Mädchen von Impact Elite mit ihrem anspruchsvollen Programm einen sehr guten dritten Platz – es gab also den kompletten Medaillensatz für den TSV Pfuhl.

Diese Erfolge sind das Ergebnis eines äußerst disziplinierten Trainings. Die Trainer stehen mit den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zu dreimal wöchentlich in der Halle und arbeiten an der Performance.

Die nächsten großen Veranstaltungen stehen für die Cheerleader bereits unmittelbar bevor. Im April reisen die Mädchen des Teams Impact Elite zu den Vereins-Weltmeisterschaften nach Orlando in Florida, außerdem steht die sogenannte Stage Championship in der Ulmer Kuhberghalle auf dem Programm.