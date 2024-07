Der SSV Ulm 1846 Fußball genießt die Ruhe in Oberstaufen

Hier haben sie ihre Ruhe. Vom Hotel am Ortsrand zum Sportplatz sind es nur ein paar Schritte. „Die Bedingungen sind sehr gut. Es passt einfach alles“, sagt Thomas Wörle, Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball. Am Montagabend haben die Spatzen ihr Quartier bezogen, sind seitdem zu Gast im Aktiv- und Tagungshotel Evviva von Fußball-Weltmeister Karl-Heinz Riedle in Oberstaufen. Dass der Zweitliga-Aufsteiger mittlerweile schon zum dritten Mal in Folge in der Marktgemeinde im Allgäu einen Teil seiner Vorbereitung absolviert, freut auch Joachim „Mogli“ Zwerger. Er ist Geschäftsführer der KR Sportmarketing Riedle GmbH und seit vielen, vielen Jahren der Mann, der Profimannschaften aus ganz Europa von den Qualitäten Oberstaufens überzeugt. „Es hat viele Vorteile, wenn man sich kennt und weiß, welche Bedürfnisse die Vereine, Spieler und Trainer haben“, sagt er.

Die Ulmer sind unkompliziert Joachim Zwerger, Geschäftsführer der KR Sportmarketing Riedle GmbH

Auch bei den Ulmern ist das so. Man kennt und schätzt sich. Der SSV war schon zu Erst- und Zweitligazeiten rund um die Jahrtausendwende in Oberstaufen, Zwerger erinnert sich gerne an die Begegnungen mit dem damaligen Trainer Martin Andermatt. „Die Ulmer sind unkompliziert. Das macht es uns einfach“, sagt er.

Der SSV Ulm 1846 Fußball ist die erste Mannschaft, die auf dem neuen Platz trainieren darf

In diesem Jahr mussten die Organisatoren vor Ort allerdings lange zittern. Erst seit wenigen Tagen ist der Rasenplatz auf dem Sportgelände der Marktgemeinde bespielbar. Weil sich Oberstaufen als mögliches Teamquartier während der Fußball-Europameisterschaft beworben hatte, musste der Platz neu hergerichtet werden. Schließlich sind die Anforderungen der Uefa hoch. „Grundvoraussetzungen waren eine Beregnungsanlage, Drainagen und Ballfangzäune“, erklärt Zwerger. Doch die Sanierungsarbeiten verzögerten sich immer wieder, dauerten am Ende fast ein Jahr. Und den Zuschlag bekam stattdessen das gut zehn Kilometer entfernte Weiler, wo in den vergangenen Wochen die ungarische Nationalmannschaft residierte. Der SSV Ulm 1846 Fußball ist nun die erste Mannschaft, die auf dem neuen Platz trainieren darf. „Ich war schon vor Ort und habe mich persönlich vom sehr guten Zustand des Rasens überzeugt“, sagt Zwerger. Die Gäste aus Ulm sind zufrieden. Co-Trainer Max Knauer bestätigte die Top-Bedingungen bereits nach der ersten Trainingseinheit am Dienstagvormittag.

In Oberstaufen geben sich in den kommenden Wochen die großen Klubs die Klinke in die Hand. Nach dem SSV kommt der Schweizer Erstligist FC Zürich. Co-Trainer dort ist Alessandro Riedle, der Sohn von Hotel-Besitzer Karl-Heinz Riedle. Dann folgen die Forest Green Rovers. Der englische Viertligist wurde von den Vereinten Nationen 2018 als erster klimaneutraler Klub der Welt ausgezeichnet. Und schließlich schickt der FC Zürich noch seine Frauenmannschaft nach Oberstaufen.

Das sagt der TSV Oberstaufen zum Besuch des Zweitligisten aus Ulm

Über derartigen Besuch freut man sich auch beim TSV Oberstaufen. Dessen erste Mannschaft ist – wie die Ulmer – in der vergangenen Saison aufgestiegen, spielt künftig in der Allgäuer Kreisliga Süd des Bayerischen Fußballverbands. „Unser Sportgelände scheint ein gutes Pflaster zu sein“, sagt TSV-Abteilungsleiterin Susanne Reichart lachend. Während die Profi-Mannschaften ihre Trainingseinheiten auf dem Rasenplatz am Ortsrand absolvieren, müssen die ortsansässigen Kicker umziehen. „Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Nachbarvereinen und können ausweichen. Außerdem sind wir in der glücklichen Lage, dass wir auf unserem Sportgelände auch einen neuen Kunstrasenplatz haben. Dafür sind wir der Gemeinde dankbar“, sagt sie. Scheint also tatsächlich alles zu passen in Oberstaufen. Bloß am Fanzuspruch für die Spatzen müssen sie noch arbeiten. Reichart sagt: „Bei uns im Verein sind überwiegend Fans des FC Bayern und von Borussia Dortmund.“