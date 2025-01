Die Devils Ulm/Neu-Ulm sind schon in Play-off-Form

Am Freitag, 7. Februar, beginnt das Play-off-Viertelfinale in der Eishockey-Bayernliga. Gespielt wird im Viertel- und Halbfinale sowie in der Endspiel-Serie nach dem Modus „Best of seven“. Sprich: Wer als erstes vier Spiele gewonnen hat, ist eine Runde weiter. Der Sieger der Finalserie ist Bayerischer Meister und sportlicher Aufsteiger in die Oberliga. Vereine, die an einem Aufstieg in die Oberliga interessiert sind, müssen das bis spätestens 15. Februar gegenüber dem Bayerischen Eissport-Verband und dem Deutschen Eishockey-Bund schriftlich erklären.