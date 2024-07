Die Aufheim/Holzschwang ist beim Stadtpokal fast durch

Wirkliche Sensationen gab es am ersten Wochenende des Ulm/Neu-Ulmer Fußball-Stadtpokals nicht. Obwohl mit dem SV Jungingen und dem SV Offenhausen gleich zwei Bezirksligisten in diesem Jahr mit Abwesenheit glänzen, kämpfen 25 Teams bis zum 27. Juli auf der schmucken Sportanlage des TSV Einsingen um die überdimensionale Trophäe. Turnierchef Edin Mandzukic sagte leicht verschnupft: „Offenhausen hat nicht einmal auf die Einladung reagiert.“ Er durfte sich aber über viel Publikum und einen reibungslosen Ablauf freuen. Nach dem Rückzug der zweiten Garnitur von Türkspor Neu-Ulm wird Mandzukic diesmal mit Sicherheit einen neuen Titelträger küren dürfen. Zwei Mal in Folge, nämlich 2022 und 2023, standen die Neu-Ulmer zuletzt ganz oben auf dem Treppchen. Ein ganz heißer Kandidat ist mit Türkgücü Ulm der letztjährige Finalgegner der Neu-Ulmer. Türkgücü, das auch seine Punktspiele in Einsingen austrägt, schickt diesmal gleich zwei Teams ins Rennen und hat zumindest mit seiner ersten Mannschaft bisher nichts anbrennen lassen. Nach dem klaren 6:0 gegen Birumut Ulm am Samstag gewann der Landesliga-Aufsteiger am Sonntag ähnlich deutlich mit 5:0. Die Partie gegen den frischgebackenen Bezirksligisten SV Eggingen verlief eine Halbzeit lang relativ ausgeglichen, nach der Pause wurden die Egginger dann allerdings von Türkgücü in ihre Bestandteile zerlegt. Ebenfalls mit 5:0 fertigte die SGM Aufheim/Holzschwang am Sonntag den VfL Ulm ab. Wie schon tags zuvor gegen den VfB Ulm tat sich der Bezirksligist dabei zunächst schwer. Nach dem Führungstreffer von Daniel Stump wurde die Sache dann jedoch ebenso klar wie einseitig. Gegen den VfB Ulm musste Aufheim/Holzschwang sogar einem 0:1-Rückstand hinterherlaufen. Am Ende reichte es doch noch zu einem knappen 2:1-Erfolg.

Stadtpokal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzschwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis