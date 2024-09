Dieses Spiel ist richtungsweisend für den SV Offenhausen

Zufrieden blickt Neu-Trainer Johannes Paul auf den Start seiner SGM Aufheim/Holzschwang in die Saison der Fußball-Bezirksliga zurück. Seine Mannschaft hält mit sieben Zählern aus den bisherigen drei Spielen Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Am Sonntag (15 Uhr) kommt mit dem FV Asch/Sonderbuch allerdings ein unangenehmer Gegner nach Holzschwang.

„Ich bin mit dem Auftakt sehr zufrieden. Wenn man uns das vor der Runde gesagt hätte, hätten wir das natürlich unterschrieben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir gegen den Topfavoriten aus Neu-Ulm mit einem 1:1 gestartet sind“, erklärt der neue SGM-Trainer, der mit seinen 31 Jahren zu den Jungspunden seiner Zunft gehört. Er lobt seine Spieler in den höchsten Tönen und streicht besonders heraus, dass ins ohnehin intakte Mannschaftsgefüge auch die Neuzugänge sehr gut gepasst haben. Vor allem Giuliano Santoro erwähnt er. „Er hat schon höherklassig gespielt und bringt diese Erfahrung ein. Davon profitiert die Mannschaft“, sagt Paul.

Unter anderem auch mit Santoros Erfahrung möchte die SGM am Sonntag gegen Asch-Sonderbuch ihre weiße Weste wahren. „Ich erwarte einen physischen und kampfstarken Gegner“, so Paul. Allerdings hat er auch die spielerischen Qualitäten von Marco Wörz, Tobias Wallisch, Lars Folcz und Jonas Kirsamer auf dem Schirm. Eine stabile Defensive wird also gefragt sein.

SGM Senden-Ay spielt gegen den SV Asselfingen

Den Spieltag eröffnet am Samstag (15.30 Uhr) auf dem Sportgelände in Ay die SGM Senden-Ay. Gegner ist der SV Asselfingen, der nur durch den Rückzug von Türkspor Neu-Ulm II die Klasse halten konnte. Während die Sendener Spielgemeinschaft als Aufsteiger immerhin schon zweimal ungeschlagen den Platz verlassen hat, kassieren die Älbler eine Ohrfeige nach der anderen. Am Dienstag unterlag Asselfingen beim SV Eggingen mit 1:5.

Der TSV Neu-Ulm empfängt am Sonntag mit der SG Altheim einen noch recht unbekannten Gegner. Die Neu-Ulmer richten sich aber ohnehin wohl kaum nach dem Gegenüber. Der SV Offenhausen steht im Heimspiel gegen den TSV Blaustein vor einer richtungsweisenden Partie und muss alles daran setzen, endlich in der Defensive mehr Kompaktheit an den Tag zu legen.